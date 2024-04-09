Hatay'da deprem mezarlığı ziyareti: Gözyaşları ve dualar ramazan bayramı öncesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Hatay'da yol açtığı büyük yıkımın ardından, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar, deprem mezarlığını ziyaret ederek yakınlarının mezarları başında duygusal anlar yaşadılar.

Hatay'da depremlerde yaklaşık 25 bin insanın hayatını kaybettiği biliniyor. Asrın felaketi olarak anılan depremlerin en büyük yıkımının yaşandığı Hatay'da, depremde hayatını kaybeden vatandaşların defnedilmesi için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde özel bir deprem mezarlığı oluşturulmuştu.

Ramazan Bayramı öncesi yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Deprem Şehitliği'ne gelerek dua etti. Mezarlarının başında duygusal anlar yaşayan vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Depremde evlatlarını kaybeden ailelerin acılarını dile getiren bir vatandaş olan Abdullah Ünal,

"Depremde 16 yaşındaki oğlumu kaybettim. Acımız büyük, unutamıyoruz. Yarın bayram ama kutlayamıyoruz, bayramımızı mezarlıkta kutluyoruz. Oğlumuzla beraber bayramı kutlamaya çalışıyoruz. Acımız hiç bitmeyecek"

şeklinde konuştu.

Beraber çalıştığı mesai arkadaşını depremde kaybeden Musatafa Köleoğlu ise,

"Beraber çalıştığımız bir doktorumuzu ailesiyle birlikte depremde kaybettik. Onu ziyarete geldik. Aramızdan ayrılalı 14 ay oldu ama bir türlü unutamadık. Acımız hala taze. Bu acılar nasıl geçecek bilemiyoruz. Rabbim kimseye yaşatmasın"

ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı