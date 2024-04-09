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Hatay'da deprem mezarlığı ziyareti: Gözyaşları ve dualar ramazan bayramı öncesi

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin Hatay'da yol açtığı büyük yıkımın ardından, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar, deprem mezarlığını ziyaret ederek yakınlarının mezarları başında duygusal anlar yaşadılar.

Hatay'da deprem mezarlığı ziyareti: Gözyaşları ve dualar ramazan bayramı öncesi mask
Hatay'da deprem mezarlığı ziyareti: Gözyaşları ve dualar ramazan bayramı öncesi
Hatay'da deprem mezarlığı ziyareti: Gözyaşları ve dualar ramazan bayramı öncesi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin Hatay'da yol açtığı büyük yıkımın ardından, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar, deprem mezarlığını ziyaret ederek yakınlarının mezarları başında duygusal anlar yaşadılar.

Hatay'da deprem mezarlığı ziyareti: Gözyaşları ve dualar ramazan bayramı öncesi

Hatay'da depremlerde yaklaşık 25 bin insanın hayatını kaybettiği biliniyor. Asrın felaketi olarak anılan depremlerin en büyük yıkımının yaşandığı Hatay'da, depremde hayatını kaybeden vatandaşların defnedilmesi için Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde özel bir deprem mezarlığı oluşturulmuştu.

Hatay'da deprem mezarlığı ziyareti: Gözyaşları ve dualar ramazan bayramı öncesi

Ramazan Bayramı öncesi yakınlarını ziyaret etmek isteyen vatandaşlar, Deprem Şehitliği'ne gelerek dua etti. Mezarlarının başında duygusal anlar yaşayan vatandaşlar, gözyaşlarına hakim olamadı.

Hatay'da deprem mezarlığı ziyareti: Gözyaşları ve dualar ramazan bayramı öncesi

Depremde evlatlarını kaybeden ailelerin acılarını dile getiren bir vatandaş olan Abdullah Ünal,

"Depremde 16 yaşındaki oğlumu kaybettim. Acımız büyük, unutamıyoruz. Yarın bayram ama kutlayamıyoruz, bayramımızı mezarlıkta kutluyoruz. Oğlumuzla beraber bayramı kutlamaya çalışıyoruz. Acımız hiç bitmeyecek"

şeklinde konuştu.

Hatay'da deprem mezarlığı ziyareti: Gözyaşları ve dualar ramazan bayramı öncesi

Beraber çalıştığı mesai arkadaşını depremde kaybeden Musatafa Köleoğlu ise,

"Beraber çalıştığımız bir doktorumuzu ailesiyle birlikte depremde kaybettik. Onu ziyarete geldik. Aramızdan ayrılalı 14 ay oldu ama bir türlü unutamadık. Acımız hala taze. Bu acılar nasıl geçecek bilemiyoruz. Rabbim kimseye yaşatmasın"

ifadelerini kullandı.

Hatay'da deprem mezarlığı ziyareti: Gözyaşları ve dualar ramazan bayramı öncesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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09 Nis 2024 - 20:32 - Yaşam

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