Mengene Dağı’na tırmanış nasıl oluyor?

Mengene Dağı Van’ın Başkale ilçesinde bulunuyor ve rakımın 3 bin 500 olduğu belirtiliyor. Tırmanışçılar için zor bir rota olduğu bilinen kıvrımlı dağlardan oluşan Mengene Dağı’nın zirvesinde ise kar eksik olmuyor. Bu dağa tırmananlar Van Gölü Havzası’nın manzarasını olabilecek en yüksekten izleme fırsatı bulurken çığ tehlikesine karşı da ciddi önlemler almak gerekiyor.

Kıvrımlı dağlardan oluşan Mengene Dağına tırmanış sporu ile ilgilenen dağcıların tırmanarak keşif yaptıkları biliniyor. 3 bin 500 metreyi aşan rakımı ile zirvelerde karın eksik olmadığı dağa tırmanan dağcılar çığ tehlikesinden bahsederek oluşabilecek riskleri de belirtiyor. Mengene Dağının Tırmanış yapılan diğer dağlara göre tam olarak belirlenen bir rotasının olmaması ise aktif bir dağcılık için ön plana çıkmamasına yol açıyor.

TIRMANIŞ NASIL OLUYOR?

Daha önce bu dağın zirvesine tırmanan çok fazla dağcının olmaması bu dağ hakkındaki bilgilerin de kısıtlı olmasına neden olurken muazzam bir manzaraya sahip olduğu söyleniyor. Tırmanan dağcılar Yolçayır Mahallesi'ne kadar araçlarla geldikten sonra tırmanışın geri kalanını yürüyerek tamamlıyor. Nisan ayında tırmanış gerçekleştiren dağcılar kar kalınlığının 6 metreyi bulduğunu belirtiyor ve geri dönüşte de aynı istikameti takip ettiklerini söylüyorlar. Van Gölü Havzasında bulunan bütün dağları görme imkânı sunan zirve tırmanışının 12 saat sürdüğü ifade ediliyor. Tırmanış güzergâhında çığ tehlikesinin de bulunduğunu bildiren dağcılar sert kış şartlarının hâkim olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi