2024 cemre tarihleri ilk cemre ne zaman düşecek?

Her yıl baharın müjdecisi olarak kabul edilen cemrelerin tarihleri belli oldu. 2024 yılında ilk cemrenin düşeceği zaman yaklaşıyor. İşte 2024 cemre tarihleri ve düşme zamanları...

Her yıl üç kez düşen cemreler, havaya, suya ve toprağa düştüğüne inanılan doğa olaylarıdır. İlk cemre genellikle şubat ayının sonlarına denk gelir ve havaya düşer. Ardından suya ve toprağa düşen cemrelerle birlikte baharın müjdesi verilmiş olur.

CEMRE 19-20 ŞUBAT TARİHLERİNDE HAVAYA DÜŞECEK

2024 yılında ilk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düşecek. İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya, üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

Cemre, Türk kültüründe baharın gelişini simgeleyen önemli bir kavramdır. Geleneksel inanışa göre, cemrelerin düşmesiyle birlikte doğa uyanır, bitkiler yeşermeye başlar ve tarımsal faaliyetler artar. Bu nedenle cemreler, halk arasında mevsim geçişlerini anlamlandırmada önemli bir role sahip.

Kaynak: Haber Merkezi