T.C.

MALATYA 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N

Esas no: 2024/391 Esas 24/03/2026 Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle aşağıda ayrıntısı yazılı taşınmaz hakkında Türk Medeni Kanununun 713. maddesi uyarınca askıya çıkarılan ilandır. Dava konusu edilen, Malatya İli, Yazıhan İlçesi, Durucasu Mahallesi köyönü mevkiinde batısında bulunan taşlık ve tescilsiz alan kuzeyi tescilsiz Mahmut Altun kullanımında doğusu tescilsiz Mikail Agoğlan kullanımında güneyi yol ile çevrili alan kadastro tespiti zamanında taşlık alan olan taşınmaz ile ilgili olarak aşağıda yazılı taraflar arasında Mahkememizde görülmekte olan iş bu davada;

Davacı Davalı Dava: HASAN AGOĞLAN 1-MALİYE HAZİNESİ

2-MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

3-YAZIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI Tapu İptali ve Tescil

(Zilyetliğe Dayalı)

Davacı, dava konusu olan taşınmazın kazandırıcı zaman aşımı nedeniyle adına tapuya kayıt ve tescilini talep etmiş olup, Türk Medeni Kanununun 713. maddesi gereğince iş bu ilan tarihinden itibaren üç aylık süre içerisinde bir itiraz davası açılmaz veya açılıp da reddedilir ve iddia sabit olursa davaya konu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği hususu ilan olunur.