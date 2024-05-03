Yeşil zımbırtı

Malatya'mızda şehrin göbeğinde yarı yıkılmış bir bina mevcut.

Bu bina depremden bu yana hâlâ aynı yerinde sayıyor.

Bina ile ilgili olarak şunları söyleyebiliriz.

Bilinen adres ile: çevreyolu kayısı heykelinin hemen önü, bir diğer değiş ile: eski CHP binası.

Depremin ardından hasarlı binaların yıkımının gerçekleşmesi ile birlikte anlatılanlara göre, kepçe operatörü bu binayı yıkılacak zannedip binaya darbe vurmuş. Alelacele operatörü durduranlar binanın yıkılmayacağını ifade etmişler.

O gün bu gündür bu binanın mahkemelik olduğunu söylüyorlar! Binanın hasar alan bölümünden aşağıya doğru molozlar, betonlar sarkıyor. Koca betonları tutan içlerindeki demirler. Ve işin komik yanı binanın hemen altında dükkanlar var, çevresinde esnaflar, dükkanlar var, o da yetmiyor Malatya'nın en işlek caddelerinden olması münasebeti ile günlük yüzlerce insan geçiyor.

Geçenlerde gördük, bir parça beton düşmüş, binayı değil, parçanın düştüğü 2 bilemedin 3 cm'lik alanı PLASTİK şerit ile dönmüşler. E güldük tabii bizde.

Geçtiğimiz günlerde şikâyetler yerine ulaşmış olsa gerek ki bina için gece boyu mesai yapmışlar. Bizler de bir şeyler bekliyoruz. Meğerse sarkan molozları temizleyerek resmen binayı tıraşlamışlar.

E buna da tamam diyelim en azından uğraştılar. Yahu! Binanın hasar gören kısmına da, her yanını değil. Hasar alan bölgenin de bir kısmını yeşil bir bez gibi bir şey ile kapatmışlar.

E tabii doğru ya!

Maazallah böyle devasa beton parçaları vs düşse, o bez bizleri koruyacaktır.

Ama bizler şunu anladık ki, yetkililer SAĞIR! Neler yaptık neler ancak duyabildiler...