Yine yağmur yine perişanlık!

Geçtiğimiz günlerde Malatya’mızda yağmur yağdı. Rabbim’in rahmeti tecelli etti. Ramazan Bayramı bereketi ile geldi.

Bizler yağmur düşmanı insanlar değiliz, yağmuru da seviyoruz. Yağmur her yönü ile faydalıdır.

Ancak, yağmur olması gerektiği gibi karşılanmalı ki yağmur eziyet olmasın.

Malatya’ya en son yağmur yağdığında sosyal medyada da gördüğümüz üzere Emekliler Parkı’nın hemen önünde insanlar kuyruğa girmişti.

İkamet olarak tarif edeyim: Fuzuli Caddesi yönünden İnönü Caddesi’ne doğru adeta oluk ile kova ile boşaltırcasına yağmur suyu akıyor. Aslında akmıyor resmen boşalıyor da biz ona akıyor diyelim.

Şimdi insanların neden kuyruğa girdiğini ifade edeyim. Birbirini takip eden peşi sıra 3-5 taş koymuşlardı yere. Yine betimleyerek ifade edeyim: Sıraya karşılıklı girmişlerdi. Bir grup sırtını Emekliler Parkı’na vererek kapalı çarşının giriş kapısına doğru geçmeye çalışıyor; diğer grup da tam aksine, sırtlarını Kapalı Çarşı’nın kapısına (valiliğe) vererek emekliler parkına doğru kaldırıma çıkmak üzere yere yerleştirilen 3-5 taşın üzerinde sıçrayarak geçmeye çalışıyorlardı.

Şimdi sizlere sorayım: Mesele yeterince içler acısı mı?

Bence değil. Eğer yeterince içler acısı olsa idi altyapı meselesi (seçimden önce de dahil olmak üzere) çoktan yapılmış olurdu.

Yalnızca yukarıda bahsettiğim mevki değil! Malatya’nın sayamadığım birçok yeri bu şekilde su altında kalmıştı.

Hatta biz artık bu meseleyi ciddiye almayı bir kenara bıraktık, şakasını yapmaya başladık.

Nice asfaltlı yollar, nice kaldırımlar su içerisinde perişan oldu.

Kimisi depremi bahane ediyor.

“Yahu memlekette deprem oldu altyapı mı dayanır?”

Deprem olalı bir (1) yıldan fazla oldu. En azından altyapı çalışmaları yetişmiyor olsa dahi bir görelim çalışmalar yapıldığını. En azından diyelim ki çabalıyorlar altyapıyı toparlamak için. Maalesef! Çalışma da göremiyoruz?

Birileri de çıkıyor: depremden önce de böyleydi!” diyor! Buyurunuz, kararı siz veriniz.

Hatta sizler de değil, belediye yetkilileri versin!

Nedir bunun hikmeti?