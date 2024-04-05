Küsen yatağını ayrı sersin

Geçtiğimiz günlerde yerel seçimler yapıldı. Halkımız kararını verdi. Yerel iktidar mazbatasını aldı.

Şimdiye kadarki mücadelelerinden ötürü Malatya'mızın önceki dönem yöneticilerine teşekkürü bir borç bilirim. Hayatlarında başarılı olmalarını Rabbimden niyaz ederim.

Peki, neden bunlardan bahsettim?

Bilindiği üzere sosyal medya hesaplarımız üzerinden halkımızın ve memleketimizin sorunlarını dile getirip çözmeye yönelik duyarlı hareketler icra ediyoruz.

Sosyal medyadaki dilimiz biraz ağır. Alttan alınmayacak meselelerin olmasından mütevellit...

Bütün bunlara ek olarak, gazetelerdeki yazılarımızda da doğruları haykırmaktan geri durmuyoruz. Bunlardan ötürü bizlere küsen ve darılan siyasetçiler bir hayli fazla.

Önceki dönemin yetkililerine uyguladığımız tarifeyi şimdiki seçilen siyasetçilere de uygulayacağımızdan şüphe etmeyiniz. Tabii ki bu cümleyi tebessüm ederek ve tevazuumuzu bildirerek yazıyoruz.

Görevlerini yeni devralanlar içerisinde acemilerde var ustalar da...

Her iki kesim için bu yazı oldukça açıklayıcı niteliktedir.

Bizim yalnızca bir parti haricindeki hiçbir parti ile sorunumuz yoktur. Her birini muhabbetle kucaklıyoruz.

Ancak gördüğümüz yanlışları da dile getirmekten geri durmayız. Mevcut pozisyonumuz buna oldukça makul bir zemine sahip.

Ancak her siyasetçi eleştiriyi kaldıramayabiliyor. Aslında bizim bu kelamlarımızı en çok da onlar üzerlerine alınabilirler. Çünkü her siyasetçi eleştirilmeye açık olmalıdır. Eleştiri kavramı siyasetin cilvesi gibidir.

Eleştiri yapmak ile çamur atmak oldukça farklı işlerdir. Unutulmamalıdır ki, çamur atanın da eli kirlenir.

Biz eleştirilerimizi bir yanlışı ifade etmek için veya o yanlışın düzeltilmesi için yaparız. Dostun acı söylediğini bir kez daha hatırlatmak isterim.

Kırılmaca darılmaca yok. Oyunbozanlık yapmak ancak acemilerin işidir. Yaptığımız ve yapacağımız eleştirilerden ötürü Malatya'mızın değerli siyasetçilerinin hem alışık olduğunu hem de normal karşılayacağından adımız kadar eminiz.

İşin aslına bakacak olursak, bu yazının yazılmasındaki en temel amaç, siyasetin acemisi olanların eleştirilerimiz altında boğulması idi. Tabii ki bizler böyle bir şey istemeyiz. Onlar bizim ağabeylerimiz. Ellerini sıktığımızda ağabey diye hitap ediyoruz. Eminiz ki onlar da kardeşlerinin sözlerine kulak tıkayıp sırt çevirmezler.

Bir diğer cihetten de baktığımızda, mazbatayı alan tüm idarecilere bu yazı ile tebrik ve selam vermektir bu paragrafların manası.

Kendilerine görev hayatlarında başarılar dilerim. Büyük bir yükü sırtladıklarının kendileri de farkında. Rabbim her birinin yardımcısı olsun. Kendilerine muvaffakiyetler diliyorum.

Selametle kalın, sağlıcakla...