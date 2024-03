Malatya'da vatandaş mağdur!

Bir tane belediye başkan adayı çıkıyor, 55 bin konut yapıyor!

Bir diğer taraftan bir tanesi daha çıkıyor, 15 bin konut yapıyor!

Birisi 5 yılda 50 bin konut yapıyor!

Biri çıkıyor, 2 yılda ayağa kaldırıyor, diğeri geliyor bilmem kaç yıla kaldırıyor.

Kampanya yapıyorlar adeta!

Geçtiğimiz günlerde de Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz memleketimizdeydi. O da 70 bin konutu önümüzdeki yılın ortalarına kadar yapacakmış. Öyle ifade ediyorlar.

Şimdi bizler vatandaş olarak hangisini dinlemeliyiz?

Malatya'mız ciddi bir afet yaşadı. Hesabı dahi yapılamayacak durumlar yaşandı. Bu yaşananların faturası elbette ki bizlere kesilecek.

Bu durumda bizlerin birlik olması gerekiyor. CHP'si, AK Parti’si falanı ile filanı ile ilgilenmiyorum. Memleketimizi kalkındıracak olanlar ile ilgileniyorum.

Ancak şöyle bir baktığımda, gözlerimi yeniden yumuyorum, bakmıyorum!

Nedir bu aday kalabalığı?

Herkes mi koca bir enkazı sırtlamak niyetinde?

Afet sonrası yıkılmışlıkların ardından, kimsesizliğin ardından, enkazın altından perdeyi aralayıp kime güveneceğimizi seçmeye çalışıyoruz. Ancak herkes dürüstlük ve rant gömleği giymiş. Birilerini seçmek oldukça zor.

Kimse vatandaşın mağduriyeti ile ilgilenmiyor. Herkes koltuk kapmaca oyununa kendini feci kaptırmış bir halde.

Al birini, vur ötekine.

İçlerinden dürüst olanını, vazifedarlık almak istemesindeki samimiyeti sezmek gerçekten çok zor.

Birileri rant peşinde, rey peşinde koştururken millet hâlâ bize sosyal medyada konutlarla ilgili, rezerv alanları ile ilgili, binaların hasar durumları ile ilgili, yıkım ve inşaat çalışmaları ve benzeri birçok konuda soru yöneltiyor.

Bu anlatılanlardan şunu çıkartmak kaçınılmazdır:

Adaylar ve yetkililer (Bazı yetkilileri tenzih ederim) sadece bir işi yerine getireceklerini söylüyor. Durmadan her gittikleri yerde, her ziyaretlerinde, her paylaşımlarında kendilerini överek sayılar, rakamlar veriyorlar.

Yahu!

Birileri de (tüm adaylar ve bazı mevcut yetkililer) çıkıp demiyor ki, anlatmıyor ki, birer yetkili ve yetkili olmaya aday olaraktan işin içinde olanlar:

"Bakınız sevgili halk! Mevcut durum böyleyken böyle. Rezerv alanları ile ilgili şöyle işler yapılacak, inşaatlar şu şekilde olup şu zamanda başlayacak, konutlar bu şekilde dağıtılacak, (çeşitli durumlardaki) mağduriyetler şöyle çözülecek..."

Herkes rant ve kendini yüceltmek derdinde. Yapılan açıklamalar ya bilimsel terimler ya jargonlu cümleler...

Yahu şu meseleyi halkın anlayabileceği seviyeye çekmek bu kadar zor olamaz yahu!

Seviyeye çekmeyi bir yana bırakalım, derli toplu açıklama yapan yok!

Bendeniz gazetelerdeki yazılarımızda özellikle anlaşılabilir bir dil kullanırken, bu kadar önemli meselelerde nasıl olur da jargonlara sığınılır?

Selahattin Başkan zaten elini ayağını tamamen çekmiş, diğerleri de keza aynı şekilde.

Rahatlıkla isim vereceğim! Tenzih ettiğim isimlerden birisi hiç şüphesiz Abdurrahman Babacan!

O kadar ismin, şahısların arasından, Abdurrahman Babacan hakikaten farklı bir isim. Her şeyi kenarı bırakalım, hiçbir şey yapmasa bile sosyal hesapları üzerinden açıklamalar yaparak çabasını bizlere gösteriyor.

Neticeyi ve cümlelerimi şuraya bağlamak istiyorum:

Vatandaşa bilgi verin! Reklamlara verdiğiniz önemi anlıyorum. Ancak biraz itibardan tasarruf edin!