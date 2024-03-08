Selahattin Gürkan'a ayıp oldu!

Sizleri selamların en güzeli ile selamlıyorum! Allah’ın selamı üzerimize olsun!

Bildiğimiz üzere Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan Malatya’mıza teşrif ettiler. Sonuçta belediyecilik hali, siyaset hali; yollardaki eksiklikler giderildi (özellikle güzergah yolu), genel temizlikler yapıldı, kaldırımlar boyunca demir korkuluklar yerleştirildi. Ve ve ve en önemlilerini atlıyorduk, “HOŞGELDİNİZ SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZ (pankart sahibinin: adı, soyadı, unvanı, makamı, TC’si, baba adı, kızlık soyadları, imzası vs)” pankartları yol güzergahı boyunca yerleştirilmişti. Her şey tamamdı.

Bir Cumhurbaşkanı gelecek. Tabii ki çevre temizlenecek, süslenecek, bayraklar asılacak; elbette güvenlik üst seviyeye çıkarılacak. Bunlar olması gerekenler. Bir eve misafir geldiğinde evin dağınık olması uygun olur mu?

Cumhurbaşkanımız varıncaya kadar, hatta miting bitinceye kadar her şey yolunda idi. Göze çarpan bir unsur bulunmuyordu.

Adayların ve Cumhur İttifakı Malatya teşkilat mensuplarının isimleri anıldı, sahneye çıkarıldı. Adettendir, el ele tutuşup ellerini havaya kaldırdılar. Bunlar da normal.

Ama bütün bunların arasında Selahattin Gürkan bizzat gözüme dışlanıyormuş gibi göründü.

Siyasette konuşma yapmak, isim anılması, sıraya dahil olunması, sahneye çıkılması hatta ve hatta fotoğraf kareleri almak hassas meselelerdir. Bunu herkes biliyor. Ancak Selahattin Gürkan’a konuşmada dahi yer vermediler. Halbuki bu adam Malatya’nın Hâlâ belediye başkanı. Her ne kadar diğer dönem yapmayacak da olsa netice itibari ile bu adam belediyenin hâlâ BAŞKANI!!!

Selahattin Gürkan’a rağmen, makamı dahi olmayan, makamı boş verelim kazanması dahi kesin olmayan birisine konuşma yapmasına müsaade ediyorlar. Gürkan tam arkada koruma gibi, el adamı gibi, misafir gibi bekliyor. Tabii yüz ifadesi de hoşuma gitmedi, oldukça sakin görünüyor.

Sami Bey’in hemen arkasında bir yüz görünüyor. Sanırsam İl Başkanımız Namık Gören.

Şimdi elbette ki diyenler olacaktır, “Yalnızca Gürkan değil, il başkanı da arkada.” Arkadaşlar, önde tutulan adam arkada bekleyenin koltuğuna hazırlanıyor. Makam değişikliği yapılacak dahi olsa, o adam hâlâ o makamın sahibi.

Bu yazının konusu münasebeti ile Selahattin Gürkan’ın çalışıp çalışmadığı ile ilgilenmiyorum. Şu an konu çalışmak ya da çalışmamak değil. Ortada bir haksızlık, küçük düşürme var. Gürkan Başkan da belki böyle bir durum beklemiyordu.

Sami Bey seçim çalışmalarında dahi çoktan başkan olmuş gibi bir hali zaten var!

Bu yazıların, sosyal medya hesaplarımdan yapmış olduğum paylaşımlarımdan ötürü makama oturduğunda bana darılır mı bilmem. O koltuğun farklı bir tesiri var, bence çoktan darılır bile. Bunu söylememdeki amaç eleştiriye açık bir adam olmasını umduğumdan.