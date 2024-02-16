Zina çeşitleri ve ona sürükleyen sebepler -1

Değerli Müslümanlar … ! unutmayınız ki toplumu tehdit eden en çirkin rezilliklerden bir tanesi de, zina’dır…. Bu günahda ; beden ve ruh sağlığı, fert ve aile için büyük tehditler ve tehlikeler olduğundan dolayı, Allahu Teala bunu kesin olarak yasaklamış ve haram kılmıştır.

“ … Zinaya yaklaşmayın ki, bir rezilliktir, çok kötü bir yoldur. “ İsra : 12.Ay

“ … Onlar ki haklı olmanın dışında Allah’ın yasak ettiği iş olarak insan öldürmezler, zina da etmezler. Çünkü bunu yapan günaha batar. Ona azap katlanır, kıyamet günü, alçaltılarak ebedi kalır orada. “Furkan : 68 – 69.Ay

Zina büyük günahlardandır. Ve bütün şeriat ve sistemlerde de suç olarak yasaktır… Cenab’ı Hak yine şöyle buyurur :

“ De ki Rabbim, bütün gizli ve açık fuhşu haram kıldı … “ A’raf : 33.Ay

“ … İbni Mes’ud r.a’dan. Rasulullah s.a.v buyurdu ki : Allah hiçbir ferdi ayırmadan ; gizli veya açık fuhuştan yasaklamıştır.” Buhari : 11.223 – Müslim : 17 – 77 – 78 – Ahmed : 1 / 381 – 436

Bilindiği üzere zinanın bir çok çeşitleri ve dereceleri olduğu gibi bu çirkin işe sürükleyen birçok ta sebebler vardır…

Zina çeşitleri olarak ; el zinası, dil zinası, göz zinası, kulak zinası, ayak zinası ve hepsinin tasdikçisi ve en çirkini olan ise fercin zinasıdır..

Allahu Azze ve Celle ; “ Zinaya yaklaşmayın ki, o bir rezilliktir ve çok kötü bir yoldur. “ İsra : 12 buyururken, bununla zinanın en çirkin çeşidi olan fercin zinasından bahseder…

Yani bu demektir ki insaoğlu fercin zinasında birden vuku bulmaz, ona yavaş yavaş sürüklenir ve ona yavaş yavaş düşer... İşte bundan dolayı Allah Rasulü s.a.v bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadır :

" Şüphesiz ki Ademoğlu zinadan payını almıştır. Buna mutlaka ulaşır. - Göz zina eder - Gözün zinası bakmaktır, - Dil zina eder - dilin zinası konuşmaktır, - Kulaklar zina eder – kulağın zinası dinlemektir, - El zina eder - elin zinası tutmaktır, - Ayaklar zina eder - onların zinası ise yürümektir. Nefis böylece kabarır ve - fercin zinasını - ister. Organ ise ya bunu yapar ya da yapmaz … “ Buhari : 13.c.6189.s - Müslim : 8.c.2657.n

Öyleyse basiretli bir Müslüman bu konuda çok uyanık olmalı ve zinaya düşmekten şiddetle sakınmalıdır… Diğer bir ifadeyle ; Gözüne dikkat etmeli, bakışlarını kontrol altına almalıdır. Diline dikkat etmeli, konuşmalarını iyi seçmelidir… Kulaklarına dikkat etmeli, neleri dinleyeceğine iyi karar vermelidir… Eline dikkat etmeli, neleri tutacağını doğru seçmelidir … Ayaklarına dikkat etmeli ve nerelere yürüdüğüne iyi bakmalıdır…

1: GÖZ ZİNASI

‘’Mü’min erkeklere de ki: Gözlerini (haramdan) sakındırsınlar, ferçlerini (haramdan) korusunlar. Bu onlar için daha temizdir, muhakkak ki Allah (c.c.) yaptıklarınızdan haberdardır. Mü’min kadınlara de ki: Gözlerini (haramdan) sakındırsınlar, ferçlerini (haramdan) korusunlar.’’

Rasûlullah (s.a.s.) harama bakmama konusunda Hz. Ali (r.a.) ya şöyle tavsiye etmiştir: ‘’Ey Ali! Birinci bakışı ikinci bir bakışla devam ettirme. Zîra birincisinden sorumlu olmasan da ikincisinden sorumlusun.’’

Bir âlimde harama bakmayı şu örneğe benzetmiştir: ‘’Harama bakanın durumu, denizin tuzlu suyundan içenin durumu gibidir. Hiç bu kişi suya kanabilirmi (yani suya doyabilirmi) asla! Hatta bilakis suyu içtikçe susuzluğu daha fazla artacaktır. Bu itibarla, harama bakanın şehveti ancak daha fazla şiddetlenip daha fazla tutuşacaktır.

Harama bakmak isteyen biri şu ayetleri kendi nefsine hatırlatması gerekir:

‘’O gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediklerini bilir.’’ Taberi (r.h.) bu ayeti şöyle tefsir etmiştir:

Abdullah b. Abbas (r.a.) gözlerin hainliğine misal vererek: ‘Kişi girmiş olduğu evde veya yanlarından geçmiş olduğu insanların içinde insanları savsaklayarak bir kadına bakar, İnsanlar kendisinde baktığında da gözlerini kapatırsa işte hain bakış budur.‘ demiştir.

‘’Nerede olursanız olun o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir.’’

Ebu Hureyre (r.a), Peygamber Efendimiz (s.a.s.)’den şöyle buyurmuştur: ‘’Allah Teâlâ insan oğlunun zinadan payını yazmıştır, buna erişecektir . Bunda şüphe yok. Gözün zinası bakmaktır. Dilin zinası konuşmaktır. Nefis temenni eder, ferç ise, bunları ya doğrular ya da yalanlar.’’

İbnu’l Cevzi (r.h.) şöyle diyor: ‘’Ey kardeşim, Allah seni korusun! Nice âbidleri helak eden, nice zâhidlerin azmini kıran (harama bakmanın) şerrine dikkatli ol! , Bakmaya karşı tedbirli davran! Zira o, tüm afetlerin sebebidir. Ve bunun tedavisi başlangıçta kısa ve kolaydır. Devam ettiği zaman ise, şer iyice yerleşir ve tedavisi zorlaşır.’’

Yani burada İbnu’l Cevzi (r.h.)’ın bu söylediğiyle şunu anlayabiliriz: Bütün her şey ilk bakışta başlar, eğer sen ilk o anda vazgeçmeyip bakmaya devam edersen bu daha şiddetlenip senin şehvetini arttıracaktır ve sana küçük gözüken bu günah seni ileride büyük bir haramı yapmaya yönlendiriyor da farkında olmuyorsun. O yüzden kardeşlerim, İbnul Cevzi (r.h.)’ın bu nasihatı, bizi daha yolun başındayken ve tedavisi o an kolayken bu ameli terk etmemizi gerektiğini söylüyor.

Ubâde b. Samit (r.a.) rivâyet ettiği bir hadiste Nebî (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: ‘’Kendinizi altı şeyden bana garanti edin, bende size cenneti garanti edeyim; konuştuğunuz zaman doğru söyleyin, söz verdiğinizde yerine getirin, emânete riâyet edin, avret yerlerinizi koruyun , gözlerinizi (haramdan) sakındırın , ellerinizi başkalarına zarar vermekten tutun.’’

Rasûlullah (s.a.s.) bu hususta sadece ebeveyne değil bizzat bekâr gençlere de hitâb eder:’Ey gençler, hanginiz evlenmeye muktedir ise derhal evlensin, zira bu, gözü (haramdan) korumayı daha çok mümkün kılar, fercin iffetini muhafaza eder ‘ der ve ‘En şerirleriniz bekâr olanlarınızdır’. Diye terhibde bulunur.

Göz; Yüce Rabbi’nin nimetidir.Kulun, bunu masiyetle kullandığı müddetçe Allah’u Teâlâ’nın bu nimeti geri alarak onu azarlamasından korkması gerekir.

Fas‘lı bir Müslüman genç Amerika‘ya para kazanmak için gidiyor. Şirkete iş istemek için gidiyor ve asansöre biniyor. Asansör 20 kişilik bir asansörmüş. Adamda en üst kata çıkıp iş istemek için konuşacakmış. Asansördeyken insanlar binmiş inmiş bu faslı Müslüman genç bir bayanla tek kalmış asansör çıkmaya devam ediyormuş. Faslı genç kadına bakmamak için kafasını biraz çevirmiş. Kadının dikkatini çekmiş ve adama biraz yaklaşmış, adam kafasını biraz daha çevirmiş, kadın biraz daha yaklaşınca, adam asansörü durdurup hemen inmiş. Kadın şaşırmış ve peşinden inmiş:

-Bütün Amerikalı gençler bana hastayken sen benim yüzüme bile bakmadın demiş. Adam:

-Benim dinim bana yasaklıyor demiş. Kadın:

-Benimle evlenir misin demiş. Adam hayır dinlerimiz farklı olmaz demiş. Kadın:

-Böyle güzel bir dine bende girmek istiyorum demiş. Ve Müslüman olmuş ve adamla evlenmiş. (Kadın bu şirketin müdiresiymiş)

Kendini harama bakmaktan koruyan genci işte Allah azze ve celle böyle ummadığı yerden rızıklandırıyor.

2: KALP ZİNASI

Kalp zinası; buda düşünmekle olur, çünkü düşünmekte bakmak kadar tehlikeli bir zina aracısıdır.

‘’Muhakkak ki o kalplerin özünü en iyi bilendir.’’

İbni Kayyım (r.h.) şöyle diyor: Kötü düşünceleri uzaklaştır, uzaklaştırmadığın takdirde fikir hâlini alır. Şehvetlerle, savaşmazsan kesin kararlara dönüşür. Eğer bu kararları uzaklaştırmazsan, fiil meydana gelir. Eğer fiili zıddı ile telafi etmezsen, adet halini alır. Ve artık ondan ayrılman iyice zorlaşmıştır.

Şeytan her vesileyle seni küçük günaha düşürmek için çabalayacaktır ve sonra seni aşama aşama fuhuşiyata sürecektir.

Düşünceleri korumanın yolu:

1: Yüce Rabbi’nin, senin kalbinden geçenlerden haberdar olduğunu ve düşüncelerin en ince detayına kadar bildiğini unutmamalısın

2: Böyle düşüncelerle Allah ın gözünden düşmekten korkmalısın

3: Ve bu düşüncenin, seni zina yapmaya adım adım götürdüğünü hatırlayıp vazgeçmelisin

Amaç ömrü faydalı şeylerle geçirmektir. Nefis Allah’a itaat ile meşgul edilmediği takdirde haramlara sürüklenmesinde ona yardım edilmiş olur.

Nefsini itaat ile meşgul etmezsen o seni masiyetle meşgul edecektir.