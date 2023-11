Bu millet bunu da unutmaz

Türkiye 6 Şubat’ta “Asrın felaketi” olarak adlandırılan bir depremlerle sarsılmış ve bu depremler 11 ili büyük bir oranda etkilenmişti. Malatya, Adıyaman, Hatay ve Kahramanmaraş’ta büyük yıkımlar meydana getiren depremler sonrasında gördüklerimiz bizlere “yok artık” dedirtse de artık alıştık diyebiliriz. Öyle ki çok fazla yıkımın ve ölümün olduğu 4 şehirde az hasarlı evlerini veya iş yerlerini tamir etmek için usta veya işçi bulmak hem zor hem de pahalı.

Günlerce hatta aylarca fırsatçılık haberleri okuduk her yerde. Kiralardaki fiyat artışları, gıdadaki fiyat artışları, yaşam malzemelerindeki fiyat artışları deprem sonrası en dikkat çeken artışlardan sadece bir kaçı. Vatandaşlar bu fiyat artışlarına alışmış iken, az hasarlı evlerini tamir etmek amacıyla fahiş fiyatlara malzeme alırken usta ve işçi bulmakta bir hayli zorlandı. Öyle ki şu an Malatya’da uygun fiyata dürüstçe çalışabilecek işçi ve usta bulmak bir hayli zor. Deprem öncesi eleman olarak çalışanlar deprem sonrası her ne hikmetse birden bire usta oluverdiler. Usta pozisyonundakiler de kendilerini bulunulmaz Hint kumaşı zannedip iş beğenmiyor, fiyat beğenmiyor. Düşünün ki şu an bir işçi yevmiyesi günlük 2 binlere kadar çıkıyor. Hal böyle olunca elemanlar usta oldu birden bire. Vatandaşlar bu duruma razı iken, bir de fahiş fiyatlar vermeye başladılar.

“BU KONUYA DERHAL BİRİLERİNİN EL ATMASI GEREKİYOR”

Geçtiğimiz günlerde bu konu ile alakalı Malatya’da evinde çalışan işçilere kurşun yağdırma haberini okumuşsunuzdur elbette. Sizce neden kaynaklı? Sizce bizce diye bir şey yok aslında. Sebep tabi ki fahiş fiyat. Evlerini veya iş yerlerini tamir ettirmek isteyen vatandaşlar artık her bir şeyi kabul etmişken, işçi durumundakiler doymadan ha bire fiyat yükseltmeye de devam ediyor. Bir duvar ustası 10 metre kare yeri sıvamak için 2 bin TL istemeye devam ederse özellikle deprem bölgesinde psikolojisi altüst olan vatandaşlar tarafından olmadık nedenlerden farklı sonuçlar doğuyor. Öyle ki ülkesini terk etmiş ve kendilerine devlet tarafından her türlü imkân sunulan Suriyeli vatandaşların bir günde evine götürdüğü para neredeyse yaklaşık 10 bin TL. Hangimiz kazanıyoruz bir günde bu kadar parayı? Yazıktır günahtır. Bu konuya derhal birilerinin el atması gerekiyor.

Devlete hiçbir şekilde kazandığının vergisini dahi vermeyen bir kesimden bahsediyoruz. Bu kentte bu süreçte binlerce vatandaşın mağduriyetinden faydalanıp kesesini kasasını dolduran doyumsuzların önü yetkililer tarafından kesilmeli. En ufak bir detayı dahi şu günlerde fırsatçılığa dönüştüren işletmelerle birlikte sözde işçiler ile alakalı cezai yaptırımlar bu ülkede artık yerini gerçek anlamda bulmalı ve ifşa edilmeli. Organize suç örgütleri gibi verdikleri fiyatlarda da organize olan bu sözde işçi kesiminin büyük bir bölümü birilerinin tabiri ile esmer vatandaşlardan oluşuyor. Bu millet kendisine bu zor günlerde yapılanları elbette unutmayacak. İşçi usta bulamayan vatandaşlar ustalığı da işçiliği de artık kendisi yaparak gelecek sözde işçi, usta olanlara karşı “El mi yaman bey mi yaman” dedirtecek.