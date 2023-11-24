AK Parti’de temayül için liste hazır

31 Mart Yerel Seçimleri için artık geri sayım başladı diyebiliriz. İl ve ilçelerde aday adaylığı için beklenen ve farklı isimler başvurularını yaptı ve artık AK Parti için klasikleşen temayül yoklaması bekleniyor. Yapılacak temayül yoklaması sonrasında genel merkezin yapacağı incelemeler ve araştırmalarla il ve ilçelerde merakla beklenen adaylar açıklanacak ve seçim çalışmalarına artık start verilecek. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mahmut Boyraz tarafından açıklanan aday adayı başvuru listesinde dikkat çeken bir ayrıntı gözlerden kaçmadı.

13 ilçenin 12’sinde aday adayı başvurusu varken Doğanyol ilçesi için aday adaylığına müracaatın olmaması ayrı bir detay olarak göze çarptı. En çok başvuruyu alan ilçeler arasında 14 başvuru ile Yeşilyurt ve Darende ilçesi zirvede yer alırken bir başvuru ile Arguvan ilçesi en az başvuru alan ilçe oldu. En çok başvuruyu alan Darende ve Yeşilyurt ilçelerinde değişim mi görünüyor sorusu da akıllara gelmedi değil. Bu arada aynı düşünce Kale için de geçerli diyebiliriz. Bir ilçede bu kadar aday adayı olması o ilçede işlerin pek de yolunda gitmediği anlamına mı geliyor?

31 Mart Yerel Seçimleri için yapılan başvurularda iki de bayan başvurusu bulunuyor. Bu iki isimden biri Battalgazi Belediyesi Başkanlığı aday adayı olan Halise Çine ve Kale Belediye Başkanlığı aday adayı olan Gülhan Kırıcı Bayındır. Aday adaylık sürecinde dikkat çeken bir başka ayrıntı da bazı ilçelerde eski başkanların yeniden aday adayı olmaları. Kale, Kuluncak ilçelerinde daha önce belediye başkanlığı yapmış isimler yeniden aday adaylığı başvurularında bulundular.

Aday adaylığı müracaatlarında artık klasikleşen isimlerde listelerde yerini aldı denilebilir. İsim vermeye gerek yok fakat bazı kesimler tarafından “Yine mi?” ifadesinin kullanacağı isimler yine başvurularını gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi için tek başvurunun olması ise çok ayrı bir detay olarak göze çarpıyor. Birçok yerde Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan için farklı söylemlerde bulunan bazı isimlerin aday adaylığı adına başvurularını yapması beklenirken tek başvurunun olması demek ki Büyükşehir’de işleyişte herhangi bir sorunun olmadığını gösteriyor. Genel merkezden sürpriz bir isim çıkmaz ise Büyükşehir’de Selahattin Gürkan isminin yapılacak temayül yoklamasında açık ara önde olması şimdiden bekleniyor.

Yaklaşan Yerel Seçimler ile aday adaylığı başvurusu yapan tüm isimlere başarılar dilerken bu şehir için gerçekten hizmet anlamında mücadele verebilecek samimi, halk ile iç içe, sorundan ve sıkıntıdan bıkmadan çözüm odaklı olan, menfaatçi ve çıkarcı olmadan birilerinin adamı değil halkın adamı olabilecek isimlerin seçimlerde yarışmasını umut ediyorum. Müracaatlar sonrasında yapılacak temayül yoklaması sonrası akıllarda da tek bir soru olacak ki o da AK Parti Genel Merkez’inden sürpriz isim çıkar mı? Malatya sürprizlerin şehri. Fakat açık yüreklilikle belirtebilirim ki son yıllarda bir isim hariç genel merkezden direk verilen isimler şimdiye kadar çalışmalar anlamında yanıltmadı. Yerel Seçimler için aday adaylığı başvurusunda bulunanlara başarılar dilerken en doğru kararı sonunda halkın vereceğini de hatırlatmak istiyorum.