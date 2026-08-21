T.C.

MALATYA

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MUHTELİF YERLERDE ELEKTRİKLİ ŞARJ İSTASYONU KURULUMU, YERİ TAHSİSİ VE HASILAT PAYLAŞIMLI KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

İHALE İLANI

Mülkiyeti belediyemize ait; Muhtelif Mahallelerde bulunan yerlere Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Kurulumu, Yer Tahsisi ve Hasılat Paylaşımlı Kiralama İşi 09.06.2026 Tarih ve 711 nolu Belediye Encümeni Kararıyla, 2886 Sayılı Kanunun 37. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile 10 (On) yıllığına (120 ay) kiraya verilecektir.

Şartname ve ekleri ihale şartnamesi mesai saatleri içerisinde Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmet Müdürlüğünde görülebileceği gibi 5.000,00 TL bedelle temin edilebilir. İhale 17.09.2026 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10:00’da başlayıp sıra numarası takip edilerek Belediye Encümen salonunda yapılacaktır.

Sıra No Kiralanması

Yapılacak Yer

Muhammen Bedel (K.d.v hariç)

( 1 Yıllık ) Geçici Teminat

Tutarı Şartname Ücreti İhale Tarih ve Saati 1 Yeni Hizmet Binası Millet Bahçesi Kapalı Otoparkı -1. Kat









1.033.200,00TL 30.996,00 TL 5.000,00 TL 17.09.2026

10:00 2 Yeni Hizmet Binası Millet Bahçesi Açık Otopark Alanı 3 Tecde Mah.Mıhlıdut Cad. Yüzüncü Yıl Parkı Karşısı park alanı içinde 4 Fahri Kayahan Cad.Nikah Sarayı karşısı park alanı içinde 5 Bostanbaşı Barguzu Tesisleri Karşısı Parkı Otoparkı(Çiçekçi Karşısı) 6 Yeni Hizmet Binası Millet Bahçesi Kapalı Otoparkı -1. Kat ve -2.kat

İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aşağıdaki şartlar aranır ;

Gerçek Kişiler ve Tüzel Kişiler

1) İletişim Bilgi Formu (Belge içeriğinde istenilen Elektronik Tebligat [UETS] ve Kayıtlı Elektronik Posta [KEP] adresinin sunulması zorunlu olup, sunulmaması halinde istekliler değerlendirme dışı bırakılacaktır)

2) Kimlik Fotokopisi

3)Tebligat İçin adres beyanı

4) Geçici Teminat(Nakit veya süresiz banka teminat mektubu olarak sunulabilir.)

5) İhale Şartname Alındı Makbuzu

6) İstekli Tarafından Her Sayfası İmzalanmış İhale Şartnamesi

7) Noter Onaylı İmza Beyannamesi Aslı ya da Noter Onaylı Sureti

8) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Diğer İhale Mevzuatı Kapsamında İhalelere Katılamama, İhalelere Katılmaktan Yasaklanma Cezası Alınmadığına İlişkin Yazılı ve İmzalı Taahhütname

9) Vekâleten Katılıyorsa vekile ait nüfus cüzdanı, Noter Onaylı Vekâletname ve İmza Beyannamesi

10) İş Ortaklığı Beyannamesi (Varsa)

11) 2026 yılı içerisinde alınmış ticaret ve sanayi odası faaliyet belgesi veya bağlı bulunduğu esnaf odasından alınmış faaliyet belgesi

12) Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren ticaret sicil gazetesi aslı ya da ticaret odası tarafından onaylanmış suretleri

13) İsteklinin ihaleye katılabilmesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından verilmiş, Şarj Ağı İşletme Lisansının veya Şarj Ağı İşletme Lisansına sahip bir firmanın EPDK mevzuatına uygun olarak yetkilendirdiği Alt Lisans’ın noter onaylı suretini ihale dosyasında ibraz etmelidir.

14) İstekliler Türkiye genelinde ihale son başvuru tarihinden önce en az 30 adet en az 60 kW ve üzeri güce sahip DC soket kurup işlettiklerini belgelemelidir.

İstekliler;

“http://lisans.epdk.gov.tr/epvys-web/faces/pages/lisans/elektrikSarjAgiIsletmeci/sarjIstasyonuOzetSorgula.xhtml”

EPDK linki üzerinden sorgu ekranından soket bilgilerini de gösterir şekilde her bir istasyon için 1 adet çıktı alıp, bu çıktıyı kaşeli ve yetkili tarafından imzalı olarak sunarak yeterliliklerini belgeleyecektir.

İstekli Alt Lisans sahibi ise Ana Lisans Sahibinin belge ve dokümanlarını yeterliliğin ispatı için kullanabilir.

EPDK tarafından verilen Şarj Ağı İşletme Lisans belgesini ihale dosyasında sunacaklardır.

İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerinin aslını ihalenin yapılacağı tarih ve saate kadar saatine kadar Yeşilyurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisine teslim etmeleri zorunludur.

4) Elektrikli araçların İlçemiz sınırları içerisinde idaremiz tarafından bu şartnamede belirlenen lokasyonlarda 5 adet ,elektrikli araçların şarj istasyonlarının (En az 60 kW ,DC) kurulması ve işletilmesi ,ayrıca 1 lokasyonda(Millet Bahçesi kapalı otopark) idareye ait mevcut kurulu olan 12 adet ev tipi (En az 22 kW, AC) şarj istasyonlarının işletilmesi için Belediye Encümeninin yapacağı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37.Maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile belirtilen yerlerin bir bütün halinde işletilmesinden elde edilecek K.D.V hariç aylık brüt kazancın en az %10’unu her ayın belirlenen brüt kazancı bir sonraki ayın 5.günü sonuna kadar idaremize ödenmesi koşulu ile kira ise yıllık peşin olarak alınması koşulu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü ile 120 aylığına(10 Yıl) kiralanması” işidir.

İhalede kira artışı: Katılımcılar, tekliflerini Belediye Encümeni(ihale komisyonu)huzurunda kapalı zarf usulü yüzdelik oran olarak beyan edeceklerdir. Daha sonra 2886 Sayılı Kanun 37.Maddesi çerçevesinde artırma ile yapılacaktır.

Teklif edilen yüzdelik artış oranı: hem yıllık kira bedeline, hem de aylık brüt kazancın kar payı üzerine eklenerek uygulanacaktır.

İhaleye konu olan yukarıda belirtilen araç şarj istasyonlarının alanlarının işletilmesinden elde edilecek aylık brüt kazancın %10’u kar payıdır. 2886 Sayılı Kanun 37.Maddesi gereği yapılan İhaledeki yüzdelik kira artışı brüt kazancın kar payı üzerine de eklenecektir.

5) 5 adet elektrikli araç şarj istasyonu (En az 60 kW ve üzeri , Hızlı şarj, DC) alanının yeri tahsisi, kurulumu ve hasılat paylaşımlı olarak işletilmesi ve 1 adet lokasyonda mevcut kurulu 12 adet ev tipi (En az 22 Kw ,Yavaş Şarj ,AC) şarj istasyonlarının alanlarının yeri tahsisi ve hasılat paylaşımlı olarak işletilmesi işinin ilk ihalede ;

-Yıllık muhammen taşınmaz kira bedeli toplamı K.D.V hariç: 384.000,00TL, (32.000,00 TL x12 ay )

-Söz konusu elektrikli araç şarj istasyonlarına ait, 1 yıllık tahmini brüt ihale geliri K.D.V hariç: 6.492.000,00 TL ‘dir. Yıllık tahmini brüt ihale geliri K.D.V hariç 6.492.000,00 TL(%10’u:649.200,00TL)

Toplam 1 Yıllık Muhammen Bedel Kiralama ve Hasılat Paylaşımı Dahil 1.033.200,00 TL üzerinden teklif verilmeye başlanacaktır. Yüzde olarak artış yapılacak olup en yüksek oranı veren istekli üzerinde ihale bırakılacaktır.

6) Yeşilyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri ve Yeşilyurt Belediye Başkanlığı Ziraat Bankası Hesabı TR71 0001 0021 8425 2267 2150 69 (Geçici teminat bedeli ve dosya doküman bedeli için Destek Hizmetleri Müdürlüğünden; kira bedeli için İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden tahakkuk kesildikten sonra ödemeler yapılacaktır.)

7) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan İhale kararının kanunun açıklandığı şekilde tebliğinden veya 32. maddesine göre tebliğ sayılan günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ihale ile ilgili olarak her türlü vergi, resmi, harçları ve diğer giderleri ödemek, ihale sözleşmesini imzalamak, taşınmaz kira bedelini ödemek zorundadır. Ödemelerin zamanında yapılmaması ve sözleşmenin imzalanmaması halinde 2886 Sayılı Kanunun 57. Maddesi gereğince protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale fesholmuş sayılır ve geçici teminat Yeşilyurt Belediyesi adına irat kaydedilir.

8) Belediyemiz Encümenince alınan ihale kararı, Yeşilyurt Belediye Başkanı’nca veya yetkili kılınan kişilerce karar tarihinden itibaren 15 (onbeş) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir. Yeşilyurt Belediye Başkanı veya yetkili kıldığı kişilerce karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır. İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde, istekliden alınan geçici teminatlar iade edilecektir.

9) Teminat makbuzları ve belgeler 17.09.2026 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 09:59’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne elden bizzat teslim edilmiş olması gerekmektedir. Aksi takdirde müracaatlar geçersiz sayılacaktır.



