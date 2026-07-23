İLAN T.C. MALATYA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/623 Esas

DAVALILAR : 1- HDI SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

2- YUSUF TOKTAŞ .Özalper Mah. Fener Sok. Kıvanç Apt. No:8 Kat:4 Daire No:25 Yeşilyurt/ Malatya Malatya Merkez/ MALATYA

Davacılar tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Trafik Sigorta Sözleşmesi Kaynaklı Rücuen), Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, Birleşen Malatya 1. ASHM 2026/205 esas sayılı dosyasındaki dava dilekçelerinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 13/10/2026 günü saat: 10:55'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.