Gençlere tavsiyeler

Gençlik; hazırlık dönemi, hayata katılım sürecinin ilk adımı, donanımı ikmal etme zamanı, geleceğini kurma, inşa etme evresi, insanın kişiliğinin oluşmaya başladığı, dostlukların temelinin atıldığı, meslek seçiminin gündeme geldiği, ilgi alanların yavaş yavaş netleştiği, sosyal çevre seçiminin yapıldığı an olarak anlamak doğru bir anlayıştır.

Onun için gençlik dönemi çok ehemmiyeti haiz bir dönemdir, dikkat edilmesi gereken bir dönemdir.

Müslüman bir gencin nasıl olması gerekir?

Müslüman bir gencin şahsiyetinin oluşması; iki yönlü olmalıdır. Birincisi; maddi, görünür tarafı, bu, bütün insanların beşeri tarafını kapsar. İkincisi İslâmî kişiliğinin tekâmül etmesidir.

Efendimizden (S.A.S.) Müslüman gençlere..

“Sana Allah korkusunu tavsiye ederim. Çünkü Allah korkusu her şeyin başıdır.

Kur’ân’ı okumaya ve Allah’ı çokça zikretmeye bak. Çünkü bu yeryüzünde nur gökte de sevaptır.

Hayrın dışında çok az konuş. Çünkü çok az konuşmak şeytanı senden uzaklaştırır ve dinini korumada sana yardımcı olur. Çok gülmekten sakın. Çok gülmek kalbi öldürür ve yüzün nurunu giderir.

Cihadı bırakma. Çünkü o ümmetimin kendisini bütünüyle ibadete vermesi yani ruhbanlığıdır.

Fakirleri sev ve onlarla oturup kalk. Nimetlere sahip olma noktasında senden üstün olanlara bakma, aşağıda olanlara bak. Böyle yaparsan, Allah’ın sana verdiği nimetleri küçümsememiş olursun.

Senden ilişkiyi kesseler bile akrabalarınla iyi ilişkiler içerisinde bulun.

Acı da olsa daima hakkı söyle. Allah yolunda insanların kınamasından korkma. Kendini kötü bilmen (yani kendi kusurlarının farkında olman) seni başkalarına dil uzatmaktan alıkoymalıdır. Kendi işlediğin kötülüğü başkaları yaptığında onları yadırgama.

Şu üç huy kişiye ayıp olarak yeter:

Kendi kusurunu görmeyip başkalarındaki aynı kusuru görmesi. Kendi utanç verici hâlini görmeyip başkalarının aynı durumundan utanç duyması. Oturup kalktığı kimselere sıkıntı vermesi.

Sonra Efendimiz (S.A.S) elini göğsüne vurup buyurdu: Tedbirli olan insandan akıllısı yoktur. Gereksiz şeylerden el çeken insandan takvalısı yoktur. Güzel ahlâktan daha büyük bir şey yoktur.” (Camiussağir, 2793)

“Haramdan titizlikle kaçın ki insanların en çok ibadet edeni olasın. Kanaat sahibi ol ki insanların en çok şükredeni olasın. Kendin için istediğini diğer insanlar için de iste ki kâmil mümin olasın. Sana komşu olana güzel davran ki tam Müslüman olasın. Az gül. Çünkü çok gülmek kalbi öldürür.” (Camiussağir, 6422)

“(Unutmayın!) Tevazu kulun ancak şerefini artırır. Öyleyse mütevazi olun ki, Allah sizi yükseltsin. Affetmek de kulun ancak izzetini arttırır. Öyleyse affediniz ki, Allah sizi aziz kılsın. Sadaka ancak malı artırır. Öyleyse sadaka veriniz ki, aziz ve celil olan Allah size merhamet etsin.” (Camiussağir, 3411)

“Küçük görülen günahlardan sakının! Çünkü bu günahların durumu şuna benzer: Bir topluluk bir vadide konaklamışlar. Ekmeklerini pişirmek için her biri birer çalı çırpı getirmiş, böylece yeterli odunu toplamışlar. İşte küçük gibi görülen günahlar da böyledir. Birike birike sahibini helake götürür. (Tıpkı o küçük çalı çırpıların birikerek büyük bir ateşe dönüşmesi gibi.)” (Camiussağir, 2916)

“Gücünüzün yettiği kadar gönlünüzü dünya kaygılarından boşaltınız. Çünkü kimin en büyük kaygısı dünya ise, Allah onun meşguliyetini artırır, fakirliği gözünün önüne diker. Kimin en büyük kaygısı âhiret ise Allah onun işini toparlar, gönlünü zengin eder. Kim bütün gönlüyle Allah’a yönelirse, Allah müminlerin kalplerini sevgi ve şefkatle ona doğru koşturur. Allah da her hayrı en süratli bir şekilde ona yetiştirir.” (Camiussağir, 3343)

“Gençlerinizin en hayırlısı, ihtiyarlarınız gibi ölümü düşünen, gençlik heveslerine mağlup olmayıp gaflette boğulmayandır. İhtiyarlarınızın en kötüsü gaflet ve nefsin isteklerine uymada gençlere benzemek isteyen, nefsin heveslerine uyandır.” (Camiussağir, 4071)