Gelincik çiçeği şerbetinin faydalarını biliyor muydunuz?

Gelincik çiçeği birçok çiçek çeşidi arasında sevilen bir bitki. Kırmızı rengi ve yumuşak dokusu olan gelincik çiçeği, görselliğiyle insanların dikkatini çekerken sağlığa faydalı olduğu da biliniyor.

Gelincik çiçeği özellikle Ege bölgesinde yetişen bir bitki olsa da Malatya’nın belirli kesimlerinde de bu aylarda kırmızı rengiyle kendini gösteriyor. Bu çiçek ilk olarak şurup diye tüketilirken şerbeti birçok hastalığa iyi gelen ve yaz aylarında soğuk tüketilen içecek oluyor. Peki, gelincik çiçeği şerbetinin faydaları neler? Gelincik çiçeği şerbeti nasıl hazırlanır? İşte detaylar…

GELİNCİK ÇİÇEĞİ ŞERBETİNİN FAYDALARI NELER?

Dünyada yaygın olarak yetişen gelincik çiçeği koyu kırmızı renkte açar. Bu çiçek sadece yılda bir defa açar. Bu çiçekten de sağlığa faydalı bir şerbet yapılır. Gelincik çiçeği şerbeti özellikle hazımsızlık yaşayan kişilere iyi gelir. Aynı zamanda bu çiçekle yapılan şerbet öksürük ve astım gibi rahatsızlıklarda rahatlatıcı bir etkiye sahip. Bu çiçeğin şerbeti yorgunluğa, huzursuzluğa ve eklem ağrılarına iyi gelirken kişideki gerginliği sakinleştirme özelliğine de sahiptir. Bu çiçek de şifa kaynağı doğanın mucizesini sunuyor.

GELİNCİK ÇİÇEĞİ ŞERBETİ NASIL HAZIRLANIR?

Gelincik çiçeği şerbetinin hazırlanışı ise şu şekilde:

“Önce gelincik çiçeğinin kırmızı yapraklarını ve kökündeki siyah kısımlarını temizleyin. Daha sonra kırmızı yaprakları bol suyla temizce yıkayın. Kavanoza yıkadığınız çiçek yaprakları, limon tuzu, limon suyu ve 1,5 bardak suyu ekleyin. Kavanozun ağzını kapatarak bir hafta boyunca bekletin. Bir hafta bekledikten sonra çiçekler rengini suya verir. Bu suyu süzdükten sonra yarım kilogram toz şeker ilave ederek bekleyin. Yarım kilogram toz ile 1,5 su bardağı karıştırıp eritin. Süzdüğünüz kırmızı renk karışımı şerbete ilave ettikten sonra şekeri güzelce eritin. Hem yaz aylarının soğuk içeceği hem de sağlığa iyi gelen şerbetimiz hazır.”

Konuyla ilgili uzman tavsiyesi almak ise bu konuda önem arz ediyor.