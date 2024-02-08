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/ 08 Şub 2024 - 11:42

Saç dökülmelerinde başa çıkılacak yöntemler ve erken tanının önemi

Saç dökülmesi, birçok insanın karşılaştığı yaygın bir sorundur ve genellikle yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyebiliyor. Saç dökülmelerinin nedenlerini sıralayan Dermatoloji Uzmanı Doktor Sedef Yücel, genetik faktörler, hormonal değişiklikler, stres, beslenme alışkanlıkları, ilaçlar ve sağlık durumu gibi etkenlerin neden olabileceğini söyleyerek çözüm önerilerinde bulundu.