Eklem ağlarına kök hücreyle tedavi

Özel Amasya Kolmed Hastanesinde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ertuğrul Güngör, kök hücre tedavisine ilişkin bilgiler paylaştı. Kök hücrelerin yetişkinlerde yağ dokusu ve kemik iliğinde bulunan öncü hücreler olduğunu anlatan Ertuğrul Güngör, “Bu hücreler çoğalabilme ve farklılaşabilme özelliğine sahiptir. Eklemlere uyguladığımızda eklemdeki kıkırdak hücrelerine dönüşerek kıkırdak onarımını sağlamaktadır” diye konuştu.
İşlemi genellikle orta düzeyde eklem hasarı olan hastalarda kullandıklarına değinen Güngör, “Biz bu işlemi omuz, ayak, bileği, kalça, diz, el bileği gibi büyük eklemlere uygulamaktayız. Bu tedavi yöntemi hastanemizde başarıyla yapılmaktadır” şeklinde konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.