Eklem ağlarına kök hücreyle tedavi

Özel Amasya Kolmed Hastanesinde görevli Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Ertuğrul Güngör, kök hücre tedavisine ilişkin bilgiler paylaştı. Kök hücrelerin yetişkinlerde yağ dokusu ve kemik iliğinde bulunan öncü hücreler olduğunu anlatan Ertuğrul Güngör, “Bu hücreler çoğalabilme ve farklılaşabilme özelliğine sahiptir. Eklemlere uyguladığımızda eklemdeki kıkırdak hücrelerine dönüşerek kıkırdak onarımını sağlamaktadır” diye konuştu.

İşlemi genellikle orta düzeyde eklem hasarı olan hastalarda kullandıklarına değinen Güngör, “Biz bu işlemi omuz, ayak, bileği, kalça, diz, el bileği gibi büyük eklemlere uygulamaktayız. Bu tedavi yöntemi hastanemizde başarıyla yapılmaktadır” şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı