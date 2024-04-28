Piyasaya göre ucuz mu pahalı mı? Düğün çerezleri ne kadar oldu?

Havaların ısınmasıyla birlikte düğün sezonu açıldı. Düğünlerde dağıtılan ikramlık çerezler kuruyemiş esnaflarına hazırlatılmaya başlandı. Evlenecek çiftlerin isteğine göre hazırlanan düğün çerezlerinin bu yılki fiyatları merak konusu oldu.

Anadolu’da düğün kültürünün olmazsa olmaz parçasından olan çerez misafirlere dağıtılan pratik ikram olarak tercih ediliyor. Düğün çerezi farklı kuruyemiş çeşitleriyle hazırlanıyor. Düğün yapacak çiftler ister paket olarak ister kilo olarak alıp misafirlere dağıtır. “Düğün çerezini ne şekilde almak uygun olur? Kilo fiyatı ne kadar, paket fiyatı ne kadar oluyor?” sorusunu merak edenler için kuruyemişçi esnafları BUSABAH Medya’ya konuştu.

“ÇEREZİN PAHALI OLMASI TARIMDAN KAYNAKLI”

Çerez fiyatlarında yaşanan artışın tarımdan kaynaklı olduğunu belirten Esnaf Yusuf Eren Doyuran,

“Geçen seneye nazaran fiyatlarımız arttı. Şu an yüzde 70-80 fiyat artışı var. Sezon dolayısıyla piyasada malzeme bulmakta sıkıntı çekiyoruz. Çünkü geçen sene çoğu ürüne dolu vurdu. Yağışlardan ve depremden dolayı sıkıntılar oldu. O yüzden fiyatlarda bir artış gözlemlemekteyiz. Çerezlerin pahalı olmasının sebebi tarımdan başlıyor. Tarımda ağaç sayısı azaldı. Gübre fiyatları arttı. Durum böyle olunca mazot fiyatları ikiye üçe katlandı. Bundan dolayı fiyatlar artıyor. Aynı zamanda direkt tüketiciye yansıtılıyor. Örneğin arabulucu 100 TL’ye aldığı malı 200 TL’ye satıyor. Çerez dükkanlarına gelene kadar paketlenmeden poşetlenmeye bu malın fiyatı 300 TL’ye kadar çıkabiliyor. Tabii doğal olarak mazota ve dolara zam geldiğinde paketlere otomatikman zam geliyor”

şeklinde konuştu.

“BU SENE ÇEREZİN PAKETİ 20-25 TL’YE TEKABÜL EDİYOR”

Esnaf Yusuf Eren Doyuran, düğün çerezlerinin içeriğinden dolayı yaşanan fiyat farkından bahsederek,

“Düğün için lüks çerezlerimiz var. Bir de normal karışık çerezlerimiz var. Düğün çerezi paketlerinde fıstık, kabak çekirdeği, ay çekirdeği ve leblebi olursa düşük fiyatlardan satılıyor. Ama çerezin içerisine kaju, Antep fıstığı, fındık gibi ürünler olursa daha pahalı satılıyor. Bu tamamen tüketicilere bağlı olan bir şey. Örnek veriyorum. Düğün yapacaklar 300 paket çerez istiyor. Gramaj olarak genelde sayı bazlı fiyatlar veriyoruz. Örnek veriyorum bir paket geçen sene 10 TL ise bu sene 20 TL’ye oluyor. 250 TL olan karışık çerez bu sene 500-550 civarına kadar arttı. Bu da demek oluyor ki yüzde 100 ve yüzde 120 civarında artış gözlemlendi. Geçen sene 300 kilogram olan çerezin paketin 10 TL ise bu sene 20-25 TL’ye tekabül ediyor”

ifadelerini kullandı.

“DÜĞÜN ÇEREZLERİNDE BEKLENTİMİZ YÜKSEK”

Bu sene düğün çerezlerinde iyi satışlar yapacağını umut eden Esnaf Doyuran,

“Düğün çerezlerinde beklentimiz yüksek. Çünkü geçen sene deprem bölgesi olduğumuz için düğünler, nişanlar ertelendi. Ama bu sene biz talebin daha fazla olabileceğini ve arz talep mevzusundan fiyat bu sezona daha da biraz daha çekileceğini düşünüyoruz. İnşallah umduğumuz gibi olur”

dedi.

“BAZI ÜRÜNLER ZENGİN-FAKİR OLDU”

Esnaf Selahattin Bahçeli, düğün çerezi fiyatlarından ziyade yeni dükkâna düğün çerezi soran müşteri sayısında azalma olduğunu vurgulayarak,

“Düğün çerezi çok pahalanmadı. Milletin alım gücüne göre yüksek kalıyor. Tabi bazı ürünler zengin fakir oldu. Badem, fındık, Antep fıstığı fiyatları pahalı. Yer fıstığı ay çekirdeği, leblebi çerezlerinin fiyatları uygundur. 80 gündür konteynerde çalışıyoruz. Düğün çerezi için 3 tane sipariş aldım. Eski yerimizde çalışıyor olsaydık günde en az 10 kişi düğün çerezini soruyordu. Geçen sene 150-160 TL’den satıyorduk. Aradan bir yıl geçti 150-170 TL’den satıyoruz”

diye konuştu.

“KAZANCIMIZ DÜŞMESİN, MÜŞTERİ KAÇMASIN”

Düğün çerezlerini kar yapmadan paketlemeyi üstlendiklerini belirten Esnaf Bahçeli,

“Düğün çerezini paketlerden 70-90 gram olarak hazırlanıyor. Bir kilogram çerezden 13 paket düğün çerezi çıkıyor. 10 kilo çerezden ise 130 paket çıkıyor. Müşterilerin kalabalığına göre düğün çerez paketi değişiyor. Mesela sünnet düğünleri için yaptırılan çerez biraz daha düşük olur. Düğünlerde paketli çerezler sayı olarak çok olur. Bazı düğünler köyde yapıldığında daha fazla çerez alınıyor. 16 kilogram alıp 200 paket çerez yaptırmak yerine tabaklara koyarak çerez dağıttıklarında 12 kilogram almaları yeterli oluyor. Düğün salonunda düğün yapanda çerez alıyor. Nikah yapanda çerez alıyor. Düğün çerezlerini biz fiyat yükseltmeden paketliyoruz. Aynı zamanda paketi, naylonu, işçiliği her şeyi bize ait. Kar yaptığımızdan değil hem kazancımız düşmesin hem de müşteri kaçmasın”

ifadelerine yer verdi.

Son olarak çerez fiyatlarını diğer ürünlere göre uygun bulan Yurdal Bağdatlı ise şunları aktardı:

“Düğün çerezleri fiyatları piyasanın geneline bakılırsa uyguna satılıyor. Bir etin ve kayısının fiyatlarına bakınca kuruyemiş fiyatları uygun geliyor. Şu an 150 TL’den başlayıp 300 TL’ye kadar düğün çerezi çeşitlerimiz var. Çerezlerin tazelikleri aynı içeriği farklıdır. Düğün çerezleri içeriğinden dolayı fiyat farkı oluyor. İçerisinde badem, fındık, Antep fıstığı, kaju konulduğunda fiyatlar daha yüksek olur. İçinde fıstık, çekirdek ve leblebi leblebi konulduğunda fiyatlar daha uygun olur. Malatya'da bu sene kimse kalmadı. Olan kişilerle de geçineceğiz.”