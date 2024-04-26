Yukarıda felaket tablosu, aşağıda yaşam Malatya’da facia geliyorum diyor

Malatya’da şehrin yaya ve araç trafiği açısından en işlek noktalarından biri olan İnönü Caddesi’nde ağır hasarlı bir binanın çatısı düştü düşecek durumda. Aynı binanın hemen altında ise esnafların işlerine devam ettiği, yayaların geçtiği, araç trafiğinin devam ettiği görülüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 14 buçuk ay geçerken şehirde halen yıkılmayı bekleyen ağır hasarlı yapılar bulunuyor. Bazı binalar ise tehlike saçmaya devam ediyor.

KOMİK BİR ÖNLEM

Malatya’da şehrin yaya ve araç trafiği açısından en işlek noktalarından biri olan İnönü Caddesi’nde ağır hasarlı bir bina da onlardan biri. Binanın yıkık çatısı neredeyse aşağıya düşecek durumda. Aşağıda büyük bir branda çekilmiş olsa da tonlarca ağırlıktaki bina için bu komik bir önlem olarak görülüyor.

İŞLEK BİR NOKTA

Öte yandan binanın hemen altında esnaflar konteynerde ve seyyar halde işlerine devam ediyor. Ayrıca yayaların da bu istikameti kullandığı görülüyor. Trafik açısından ise bu nokta işlek bir yer olarak biliniyor.

GÜÇLÜ RÜZGARLAR KABUSU YAŞATABİLİR!

Bu bağlamda acil bir şekilde buranın ve diğer ağır hasarlıların yıkılması, daha etkili önlemlerin alınması ciddi önem arz ediyor. Nitekim fırtına gibi güçlü rüzgârlarda bir facianın olmaması mucize gibi görünüyor.