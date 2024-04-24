Diyarbakır'da Ergani Bismil Çermik Dicle Kulp Lice Sur ve Yenişehir etkilenecek

DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:
“Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Yapraklı, Ortaağaç, Değirmendere, Kortaş, Devletkuşu, Armutova, Boğazköy, Kavurmaküpü, Salihli, Sallar, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Türkmenhacı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıca, İncili, Başarı, Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet, Yeni, Fatih, Yazçiçeği, Köksalan, Sürendal, Ağaçsever, Solmaz, Tilver, Kırkağaç, Bayırkonağı, Düğrük, Selyazı, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Çakırtutmaz, Arafat, Bellitaş, Cumhuriyet, Yeni, Fatih bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Cumhuriyet, Fatih, Yeni, Gürses, Fatih, Bağacık, Ekinveren, Tekkaynak, Altınakar, Atalar, Keleşevleri, Sağtepe, Oyuklu, Elmadere, Petekkaya, Elifuşağı, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Kuyu, Kalaç, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Asmalı, Eskibağ, Bahçe, Yeniköy, Polatuşağı, Keleşevleri, Oyuklu, Ormançayı, Türkmen, Arpadere, Çaybaşı, Balcılar, Seferuşağı, Norşin, Yukarışeyhler, Aydınlı bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz, Baturköy, Kaygısız, Kırklar, Süsümlü bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Sağlam, Kalecik, Sarmaşık, Ilgın, Koyunalan, Canveren, Dikentepe, Ekinciler, Çakmak, Babalar, Tepecik, Yatır, Düzlük, Baysu, Balaban, Meşeler, Akalan, Kaya, Sarıca, Sivritepe bölgesine,
Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Belen, Kuyular bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Bayırdüzü bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe, Mezopotamya, Doğanköy, Coşkun, Sultantepe, Yeniözerli, Sağkulak, Güleçoba bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Ambar, Eyüpler, Çakmaklı, Tepecik bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Baloğlu, Akçesir, Kayacık, Yuvacık, Karpuzlu bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Örtülü, Kıyı, Türeli, Dolapdere, Dernek, Daralan, Çeper bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Babakaya, Bayrambaşı, Selahattin, Görentepe, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Yeşilköy, Köprübaşı, Nefirtaş, Özekli, Çaytepe, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Hacıosman, Ziyaret, Küçükakören, Mermer, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilli, Yenievler, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Kapaklıpınar bölgelerine,
Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Talaytepe, Fabrika, Üçkuyu, Yolaltı, Aziziye, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Talaytepe, Fabrika, Üçkuyu, Yolaltı, Aziziye, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Çaytepe, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Küçükakören, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Sapanca, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Fidanlar, Tanışık, Sivritepe, Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.