24 Nis 2024 - 10:40- Gündem G:

Diyarbakır'da Ergani Bismil Çermik Dicle Kulp Lice Sur ve Yenişehir etkilenecek

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Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Diyarbakır'da Ergani Bismil Çermik Dicle Kulp Lice Sur ve Yenişehir etkilenecek mask
Diyarbakır'da Ergani Bismil Çermik Dicle Kulp Lice Sur ve Yenişehir etkilenecek
Diyarbakır'da Ergani Bismil Çermik Dicle Kulp Lice Sur ve Yenişehir etkilenecek
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DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre:

Diyarbakır'da Ergani Bismil Çermik Dicle Kulp Lice Sur ve Yenişehir etkilenecek

“Yarın 07.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Yapraklı, Ortaağaç, Değirmendere, Kortaş, Devletkuşu, Armutova, Boğazköy, Kavurmaküpü, Salihli, Sallar, İstasyon, Sanayi, Fevzi Çakmak, Şirinevler, Bagür, Yeşilköy, Kömürtaş, Dicle bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Türkmenhacı bölgelerine,

Diyarbakır'da Ergani Bismil Çermik Dicle Kulp Lice Sur ve Yenişehir etkilenecek

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Sarıca, İncili, Başarı, Sarıbalta, Örenkuyu, Petekkaya, Sarıca, Aynalı, Akçörten, Arabük, İncili, Kuşlukçayırı, Başarı, Alabuğday, Recep, Çalıtepe, Yoğun, Bircemal bölgelerine,

Diyarbakır'da Ergani Bismil Çermik Dicle Kulp Lice Sur ve Yenişehir etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çınar ilçesine bağlı Cumhuriyet, Yeni, Fatih, Yazçiçeği, Köksalan, Sürendal, Ağaçsever, Solmaz, Tilver, Kırkağaç, Bayırkonağı, Düğrük, Selyazı, Şeyhçoban, Höyükdibi, Özyar, Çakırkaya, Çakırtutmaz, Arafat, Bellitaş, Cumhuriyet, Yeni, Fatih bölgelerine,

Diyarbakır'da Ergani Bismil Çermik Dicle Kulp Lice Sur ve Yenişehir etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Çüngüş ilçesine bağlı Cumhuriyet, Fatih, Yeni, Gürses, Fatih, Bağacık, Ekinveren, Tekkaynak, Altınakar, Atalar, Keleşevleri, Sağtepe, Oyuklu, Elmadere, Petekkaya, Elifuşağı, Haburman, Çukur, Sine, Genceli, Aşağışeyhler, Pınarlı, Kuyu, Kalaç, Akpınar, Köksal, Karakaya, Göktepe, Armutlu, Yayıklı, Korudağ, Kömürcüler, Asmalı, Eskibağ, Bahçe, Yeniköy, Polatuşağı, Keleşevleri, Oyuklu, Ormançayı, Türkmen, Arpadere, Çaybaşı, Balcılar, Seferuşağı, Norşin, Yukarışeyhler, Aydınlı bölgelerine,

Diyarbakır'da Ergani Bismil Çermik Dicle Kulp Lice Sur ve Yenişehir etkilenecek

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak, Gündüz, Baturköy, Kaygısız, Kırklar, Süsümlü bölgelerine,        

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Eğil ilçesine bağlı Sağlam, Kalecik, Sarmaşık, Ilgın, Koyunalan, Canveren, Dikentepe, Ekinciler, Çakmak, Babalar, Tepecik, Yatır, Düzlük, Baysu, Balaban, Meşeler, Akalan, Kaya, Sarıca, Sivritepe bölgesine,   

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Belen, Kuyular bölgelerine,

Diyarbakır'da Ergani Bismil Çermik Dicle Kulp Lice Sur ve Yenişehir etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Bahçe, Koçbaba, Mutluca, Bağyurdu, Çökeksu, Ormankaya, Hürriyet, Ülgen, Uzunargıt, Oyuklu, Kabakaya, Bayırdüzü bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Talaytepe, Mezopotamya, Doğanköy, Coşkun, Sultantepe, Yeniözerli, Sağkulak, Güleçoba bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kocaköy ilçesine bağlı Ambar, Eyüpler, Çakmaklı, Tepecik bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Baloğlu, Akçesir, Kayacık, Yuvacık, Karpuzlu bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Örtülü, Kıyı, Türeli, Dolapdere, Dernek, Daralan, Çeper bölgelerine,

Diyarbakır'da Ergani Bismil Çermik Dicle Kulp Lice Sur ve Yenişehir etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Babakaya, Bayrambaşı, Selahattin, Görentepe, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Yeşilköy, Köprübaşı, Nefirtaş, Özekli, Çaytepe, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Hacıosman, Ziyaret, Küçükakören, Mermer, Bağpınar, Yenidoğan, Yeşilli, Yenievler, Sarıyazma, Tezgeçer, Çataksu, Kapaklıpınar bölgelerine,

Diyarbakır'da Ergani Bismil Çermik Dicle Kulp Lice Sur ve Yenişehir etkilenecek

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Talaytepe, Fabrika, Üçkuyu, Yolaltı, Aziziye, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Talaytepe, Fabrika, Üçkuyu, Yolaltı, Aziziye, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Çaytepe, Soğanlı, Büyükkadı, Yenice, Yarımca, Koyungüden, Süngüler, Bostanpınar, Sarıkamış, Alibardak, Sağdıçlı, Kavaklıbağ, Küçükakören, Arpaderesi, Çelikli, Mermer, Dervişhasan, Sapanca, Ağaçlıdere, Kumrucak, Mermeri, Fidanlar, Tanışık, Sivritepe, Alipınar, Bağıvar, Karabaş, Kozan, Kabasakal, Fetih, Tanoğlu, Gölpınar, Şehitlik bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

 

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24 Nis 2024 - 10:40 Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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