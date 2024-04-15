A101’de bu hafta yok yok! 150 cc Maxi Scooter sadece 64 bin 990 TL

18 Nisan 2024 A101 Aktüel indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan A101’e bu hafta sonu hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta sonu A101 marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta A101 marketlerde neler satışa sunulacak.
18 Nisan 2024 itibariyle A101 marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“APEC 150 cc Maxi Scooter 64 bin 990 TL,
Vestel V Tab Z1 A Tablet 3 bin 999 TL,
Hi-Level 50' 4K Ultra HD Smart Tv 10 bin 999 TL,
Toshiba 43' Full HD Smart Tv 9 bin 999 TL,
JVC 40' Full HD Smart Led Tv 8 bin 999 TL,
Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4 bin 199 TL,
Omix X600 Cep Telefonu 4 bin 999 TL,
Mipa M25 Cep Telefonu 3 bin 999 TL,
Botech 4K UHD Android Tv Box 1.699 TL,
Samsung Cyclone Elektrikli Süpürge 3 bin 299 TL,
Arzum Violet Epilasyon Cihazı 499 TL,
Akel Gözleme ve Katmer Sacı 799 TL,
Flavel Stick 2in1 Dik Süpürge 999 TL,
Aprilla 5 Başlıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 749 TL,
Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 459 TL,
Aprilla Saç Kurutma Makinesi 399 TL,
Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL,
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 649 TL,
Kiwi Standlı Şarjlı Su Pompası 249 TL,
Kiwi Otomatik Baharat Öğütücü 199 TL,
Kiwi 3 Musluklu Su Sebili 3 bin 799 TL,
Flavel Büro Tipi Buzdolabı 4 bin 999 TL,
SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4 bin 299 TL,
SEG No-Frost Buzdolabı 12 bin 999 TL,
Luminarc Tek Fiyat Tabak & Kase 39,90 TL,
Paşabahçe Petite Kapaklı Servis Tabağı 179 TL,
Dekoratif Cam Karaf 89,90 TL,
Dönen Bambu Sunum Tablası 149 TL,
Renkli Cam Kase 39,90 TL,
Borosilikat Bardak ve Pipet Seti 6 Parça 99,90 TL,
Desenli Seramik Pasta Tabağı 32,50 TL,
Kadife Kaymaz Salon Halısı 5m2 799 TL,
Kadife Kaymaz Salon Halısı 3m2 499 TL,
Lila Örme Pano Perde 290x250 cm 239 TL,
Lila Pileli Perde 290x250 cm 399 TL,
Lila Güneşlik Perde 250x210 cm 199 TL,
Koltuk Örtüsü 170x210 cm 119 TL,
12V Akülü Araba 5 bin 999 TL,
12 Jant Bisiklet 999 TL,
Triathlon Dart Seti 179 TL,
Triathlon Işıklı Scooter 499 TL,
Oyuncak Fileli Pota 115 TL,
Cem Nero Karnıyarık Tencere 329 TL,
Cem Nero Derin Tencere 329 TL,
Cem Nero Tava 179 TL,
Döküm Kek Kalıbı 279 TL,
Brita Aluna XL Flitreli Sürahi 479 TL,
Brita Maxtra Pro All-in 1 Sürahi Filtresi 2'li 249 TL,
Metal Sporcu Matarası 159 TL,
Katlanabilir Rende 64,90 TL,
Sunum Tepsisi 14.90 TL,
Saklama Kabı 3'lü Set 59,90 TL”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.