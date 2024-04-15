15 Nis 2024 - 12:02 - Gündem

A101’de bu hafta yok yok! 150 cc Maxi Scooter sadece 64 bin 990 TL

18 Nisan 2024 A101 Aktüel indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan A101’e bu hafta sonu hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta sonu A101 marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta A101 marketlerde neler satışa sunulacak.