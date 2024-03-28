BİM’de bu hafta sonu yok yok Elektrikli bisiklet solar aydınlatma sandalye masa…

29 Mart 2024 BİM Aktüel indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e bu hafta sonu hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta sonu BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta BİM marketlerde neler satışa sunulacak.
29 Mart 2024 itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“Dijitsu 65DG22000 65 İnç UHD Google TV 15 bin 999 TL,
TCL TCL43L5A 43 inç 108 cm Smart Google TV 8 bin 999 TL,
Luxell Xxl 7.5 L Fastfryer 2 bin 499 TL,
Dijitsu DB100 Tezgah Altı Buzdolabı 93 L 4 bin 199 TL,
Polosmart Kablosuz Klavye Mouse Set Psk 10 399 TL,
Polosmart PSM126 2 in 1 Masaüstü Wireless Şarj Cihazı 249 TL,
Polosmart MP16 Akıllı Priz 229 TL,
QU Katlanabilir Şarjlı Damacana Pompası 4Watt / 800 MAh 149 TL,
Dienni 8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap bin 399 TL,
Casper VİA X30 8/128 GB Cep Telefonu 7 bin 499 TL,
Casper VİA M30 Plus 4/128 GB Cep Telefonu 4 bin 299 TL,
Alfa Romeo Katlanabilir Elektrikli Bisiklet R1 17 bin 999 TL,
BIXL Metal Ayaklı Katlanır Masa 70x120 cm 699 TL,
BIXL Queen Rattan Koltuk 219 TL,
BIXL Hobi Rattan Koltuk 219 TL,
BIXL Örgü Tabure 89 TL,
Garden with Ware Solar Aydınlatma Sistemi 899 TL,
Garden with Ware Solar Led Saplama 59 TL,
4+1 Merdiven 160 cm 499 TL,
Garden with Ware Solar Ledli Renkli Saplama Aydınlatma 59 TL,
Garden with Ware Solar Ledli Alevli Saplama Aydınlatma 129 TL,
Garden with Ware Sensörlü Aydınlatma 199 TL,
Naturalove Bambu Mıknatıslı Peynir İkram Tabağı 30x20 cm,
Naturalove Bambu Sunum Ürünleri/Adet,
Naturalove Porselen Tereyağlık 19,5x12 cm,
Naturalove Bambu Standlı Porselen Tuzluk-Peçetelik,
Naturalove Bambu Mutfak Gereçleri 5 Parça,
Naturalove Bambu Kesme Tahtası 39,5x25 cm,
Glass in Love Cam Kahve Fincanı Takımı 6'lı,
Glass in Love Cam Ayaklı Kâse 190 cc 6'lı,
Glass in Love Cam Peçetelik,
Glass in Love Cam Büyük Kâse,
Glass in Love Cam Vazo 18 cm,
Glass in love Renkli Şekerlik 10,2x12,5cm,
Rakle Ayaklı Meşrubat Bardağı 280 cc 2'li,
Rakle Ayaklı Kahve Yanı Bardak 150 cc 2'li,
Rakle Mottolu Cam Kupa 250 cc,
Bonera Academia Emaye Desenli Saklama Kabı 3'lü,
Bonera Academia Emaye Desenli Tencere 22 cm,
Fonksiyonel Salata Seti 5'li,
Altıgen Rende,
Çok Amaçlı Mutfak Makası,
Kutulu Bıçak Seti 3'lü,
Benante Bal Kabağı Şekilli Kavanoz 480 ml,
Bonera Alüminyum Döküm Tava 24 cm,
Bonera Alüminyum Döküm Tava 20 cm,
Bonera Alüminyum Döküm Sahan 18 cm,
Chef's Pro Çelik Ürünleri / Adet,
Paşabahçe Borcam Kare Tepsi 4100 cc,
Paşabahçe Dantel Çay Seti 12 Parça,
Paşabahçe Breakfast Club Kavanoz 730 cc 2'li,
Keramika Dekorlu Çay Fincan Seti,
Çok Amaçlı Bıçak Organizer,
Oval Tepsi 30x43 cm,
Lav Kapaklı Saklama Kabı 380 cc,
Lav Sude Su Bardağı 3'lü,
Lav Kapaklı Sürahi 1400 cc,
Mutfak Gereçleri / Adet,
Bölmeli Erzak Kabı,
Saklama Kutusu 2 L,
Dolma Kapağı,
Gıda Saklama Poşeti 6'lı,
Okyanus Home Elegans Mutfak Gereçleri,
Okyanus Home Patates Dilimleyici”
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.