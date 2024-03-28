28 Mar 2024 - 13:56 - Gündem

BİM’de bu hafta sonu yok yok Elektrikli bisiklet solar aydınlatma sandalye masa…

29 Mart 2024 BİM Aktüel indirim kataloğunda satışa çıkan ürünler neler? Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden olan BİM’e bu hafta sonu hangi ürünler geliyor? Sizler için indirimli olarak sunulan ve bu hafta sonu BİM marketlerde satışa çıkacak ürünleri derledik. Bakın bu hafta BİM marketlerde neler satışa sunulacak.