Ramazan ayında makyaj yapmak orucu bozar mı?

Oruç tutarken makyaj yapmak orucu bozmaz. Diyanet'in açıklamasına göre, oruç sırasında makyaj yapmak, saç boyamak ve saç bakımı orucu bozmaz. Orucu yalnızca bir şey yemek, içmek ve cinsel ilişkiye girmek bozar. Dolayısıyla makyaj yapmak, oruçlu olduğunuzda orucunuza zarar vermez.

Oje sürmek, rimel kullanmak, allık sürmek gibi makyaj ürünlerini kullanırken, dikkat edilmesi gereken nokta, ağızdan ve burundan herhangi bir madde alınmamasıdır. Toz ürünler kullanılırken, burun ve ağızdan içeriye girmemesine özen gösterilmelidir. Ruj, parlatıcı gibi dudak ürünleri kullanılırken de ağızın içine geçmemesine dikkat edilmelidir. Bu kurallara uyulduğu sürece makyaj yapmak, orucunuzu bozmaz.

DİYANET'İN AÇIKLAMASI:

Oruç, yemek, içmek ve cinsel ilişki gibi belli başlı eylemlerle bozulur. Ancak makyaj yapmak, saç boyamak ve saç bakımı gibi eylemler orucu bozmaz. Dolayısıyla oruç tutanlar, makyaj yaparken veya diğer kozmetik ürünlerini kullanırken oruçlarına zarar gelmeyecektir.

MAKYAJ ÜRÜNLERİ KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Oruçluyken makyaj yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken noktalar var. Özellikle toz ürünlerin kullanımında burun ve ağızdan içeriye girmemesine özen gösterilmelidir. Ruj, parlatıcı gibi dudak ürünlerinin de ağız içine geçmemesine dikkat edilmelidir.

MAKYAJ VE ORUÇ

Ruhsal ve Manevi Bir Uyum: Ramazan ayı, manevi bir arınma ve ruhsal bir denge arayışıyla geçer. Makyaj yapmak da kişisel bakımın bir parçasıdır ve ruh halini olumlu yönde etkileyebilir. Oruç tutanlar, makyaj yaparken kendilerini iyi hissedebilir ve bu, manevi yolculuklarına pozitif bir katkı sağlayabilir.

Ramazan ayında makyaj yapmak isteyenler için önemli olan, oruç ibadetini gereği gibi yerine getirmek ve bu sırada dikkatli olmaktır. Diyanet'in açıklamasına göre, makyaj yapmak orucu bozmaz. Dolayısıyla makyajınızı yapın, kendinizi güzel hissedin ve Ramazan'ın manevi atmosferinden en iyi şekilde yararlanın.

Kaynak: Haber Merkezi