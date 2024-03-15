Altın ve işçiliğin müthiş birleşimi: Şarnel Bilezik

En önemli yatırım aracı olan altın, giderek yatırımcısını sevindirirken, altın borcu olanlar ise kara kara düşünüyor. Altın fiyatlarının daha ne kadar artacağı merak konusu olurken, düğün yapacakların şimdilerde en iyi gözdesi şarnel bilezikleri. Altın ve el işçiliğinin birlikteliğiyle ortaya çıkan müthiş birleşim olan şarnel bileziği tüm düğün yapacak ailelerin gözdesi olurken, bu bilezik hakkında bilgiler veren Malatyalı kuyumcular ise BUSABAH Medya’ya konuşarak önemli açıklamalarda bulundular. Kuyumcu Abdullah Koyunoğlu, yıllardır kuyum sektöründe çalıştığını belirterek, son günlerde şarnel bileziğinin gündem olmaya başladığını söyledi.

“DÜĞÜNLERDE GÖSTERİŞ ÇOK ÖN PLANDA”

Şarnel bileziğinin görünümünden ve yapısından bahseden kuyumcu Abdullah Koyunoğlu,

“Kuyumcular firmasında işletmemiz var. Bu meslek baba mesleğim olduğu için yıllardır bu sektörde faaliyet göstermekteyim. Son zamanlarda yeni gündem bilezikler şarnel bilezikler ve işçilik yok bunlarda. Sattığınız zaman en az detay ve gösteriş şu anda normal görünümü hemen hemen iki katı görünümünde. Çünkü kenarların bombesinden dolayı sertlik noktasında dolayı diğer bileziklere göre daha sert duruyor. Malatya'da, düğünlerde gösteriş çok ön plandadır. Bu yüzden daha çok tercih edilen bilezik oluyor. Mesela normal bilezik 15 gramıyla şarnel bileziği görünümü 25 gram bilezik görünümünde gösteriyor. Daha gösterişli ve daha şık duruyor”

dedi.

“GENÇLER SADE VE GÖSTERİŞLİ BİLEZİĞİ SEVİYOR”

“Bazı düğün sahipleri ise bileziğin daha ağır ya da daha hafif olanını alıyor” diyen Koyunoğlu, şunları kaydetti:

“Bileği kesmiyor, takarken ve çıkarırken bileğe zarar verme olayı yok. Bu bileziğin İkinci özelliği ise sert olmasından dolayı hemen eğilmiyor. Bilezikte daha çok desen ve daha çok model var. Bir de normal bileziklerde birbirinin içine geçme olayı vardı ama şarnel bilezikte iç içe geçme olayları kesinlikle olmuyor. Çünkü kenarında ekstra bombe kısmı var. O yüzden bir sıkıntı olmuyor. Genelde düğün yapacak kişiler tercih ediyor. Yatırım yapacaklar gösteriş istemiyor. Ama düğün yapanlar genelde gösteriş istiyor ve altında gösterişi seven kadınlar daha çok şarnel bilezik tercih ediyor. Gelen müşteriler ajda, zikzak ve karsiye işaretli bilezikleri alsa da şarnel bileziklerin satışı diğer bileziklere göre daha fazla oluyor. Diğer bileziklere göre iki katı, üç katı daha fazla satıyoruz. Şu anda bizim için şarnel modeli ön planda olan bileziklerden bir tanesidir. Özellikle sade şarnel bilezik modelleri daha çok tercih ediliyor. Gençler sade ve gösterişli bileziği seviyor.”

“ÇOK DÜZ OLANLAR TERCİH EDİLİYOR”

Kuyumcu Abdullah Kösem, kolu kesmeyen bilezik arasında şarnel bilezik olduğunu belirterek,

“Şarner bilezik dediğimiz zaman özelliği kenarları bombeli yani içe doğru kapalı kolu kesmeyen bilezik olarak biliniyor. Ama şarnelden çok kibrit çöpü, dijda ve ajda dediğimiz işçiliği olmayan bilezikler satılıyor. Önceden belli bir ay vardı. Altıncı, yedinci ve sekizinci aylar, düğünlerin olduğu aylar ama şu anda öyle bir şey ki devletten birçok yatırımlardan paralar geldi. Şu anda insanlar devamlı bilezik alabiliyor. Bu bileziklerde işçilik yoktur ve sadece normal gidişatta alım satım yapılıyor. 45-50 gram olarak satılıyor ve istediğiniz ağırlıkta da yapılabiliyor. Şarnel bilezikte desenli olanlardan daha çok düz olanlar tercih ediliyor”

şeklinde ifade etti.

“GRAMI ŞU AN 2 BİN 330 TL’DEN SATILIYOR”

Şarnel bilezik, yatırımdan çok gösteriş olsun diye alındığını belirten uyumca Erdal Kulukaşlı,

“Şarnel bileziklerinde işçilik yoktur. Tamamen işçiliksizdir. Toplumda bayanların en çok tercih ettiği bilezikler şu zamanda işte Ajda, Zikzak, düz bilezikler oluyor. Karsiyer işaretli bilezikler daha çok günümüzde tutuluyor. Bayanlar daha çok tercih ediyor. Şarnel bilezikler içleri boş olduğu için fazla tutulmuyor. Şarnel bilezik 2-3 üç ayda sonra deforme oluyor. Düğünlerde insanlar gösteriş olsun diye şarnel bileziği takmayı tercih ediyor. Toplumda en çok kullanılan burma bileziktir. Burma bileziğin ve şarnel bileziğin gramı şu an 2 bin 330 TL’den satılıyor. Altın hakkında yükseleceği yönde işaretler var”

dedi.

“GÖRSELLİĞİ VAR”

“Özellikle gram olarak hafif ve gösterişli olması biraz daha müşterilerin kendini göstermesi açısından istenilen bir ürün” diyen Kuyumcu Erdal Karacagil de,

“Kullanım bakımından diğer normal bileziklere göre çok da kullanışlı bir bilezik değil, sadece görselliği var. Astarı daha ince, daha enli yapıldığı için normal CNC bileziğe göre daha iyi. Ağır, gösterişli ve astarı ince olduğu için elle yapılıyor. Bana sorarsanız sadece görselliği var. Kullanımı hiç hoş değil. Gram fiyatı 2 bin 333 TL’dir. 3-5 gram arasında değişen şarnel bilezikler düğün sezonu hediyelik olarak daha çok tercih edilen bir üründür”

şeklinde konuştu.