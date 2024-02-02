İşte 30 büyükşehirin su fiyatları Malatya’da su artık daha mı pahalı?

Türkiye’deki mesken su ve atık su ücreti ödeyen 30 büyükşehirin sıralaması belli oldu. Malatya’nın sıralamasında ise geçen yıla göre gerileme yaşandığı görüldü. İddiaya göre geçen seneye göre suyu daha pahalıya kullandığımız da ifade edildi.

2023 yılında ülkemizdeki 30 büyükşehir içinde en ucuz mesken su ve atık su ücreti Hatay'da ödeniyordu ve Hatay'da suyun m3 fiyatı 7,63 TL’ydi. Ağustos 2023 verilerine göre Hatay'ı m3 fiyatı 9,31 TL ile Diyarbakır takip etti.

MALATYA NE KADAR ÖDÜYORDU?

10,80 TL ile Kahramanmaraş, 11,38 TL ile Malatya, 12,56 TL ile Adana ülkemizdeki m3'ü en ucuz su ve atık su ücreti kullanan şehirler oldu.

Türkiye'nin en pahalı su parası ödeyen şehri ise 28,81 TL ile İzmir’ken onu 22,67 TL ile Manisa ve 22,46 TL ile Sakarya takip ediyordu. İstanbul ise 16,50 TL ile listede 15. sırada yer alıyordu.

SUYU EN PAHALI KULLANAN ŞEHİR İZMİR

Bu bağlamda bazı mecralarda paylaşılan ve “Türkiye'nin 30 Büyükşehrindeki su fiyatları” ibaresi yer alan bilgilere göre, suyu bu yıl da en pahalı kullanan şehir 33 TL ile İzmir. Onu 27,15 TL ile Mersin, 25,50 TL ile Gaziantep, 24,60 TL ile Sakarya, 23,72 TL ile İstanbul, 23,32 TL ile Erzurum, 22,80 TL ile Kayseri, 22,24 TL ile Eskişehir, 22,21 TL ile Kocaeli, 22,18 TL ile Tekirdağ takip ediyor.

MALATYA’DA SU NE KADAR?

Ayrıca söz konusu bilgilerde Malatya’nın suyu en pahalı kullanan şehirler arasında yukarıya doğru bir eğilim gösterdiği de iddia edildi. Geçen sene suyu en ucuz kullanan 4’üncü şehir olan Malatya, bu sene 3 sıra yukarıya çıktı ve suyu en pahalı kullanan 24. büyükşehir oldu. Ayrıca 14,03 TL şeklinde bir metreküp fiyat tarifesi de iddia edilen bilgiler arasında yer aldı. Geçen sene suyun metreküpü 11,38 TL’ydi.

Bu arada aynı bilgilere göre, diğer büyükşehirlerin suya yaptığı ödemeler sırasıyla şöyle:

Ordu 21,60 TL

Ankara 20,99 TL

Muğla 20,70 TL

Konya 20,58 TL

Manisa 20,19 TL

Bursa 19,79 TL

Şanlıurfa 19,74 TL

Van 18,33 TL

Antalya 18,22 TL

Adana 17,85 TL

Samsun 16,42 TL

Balıkesir: 16,36 TL

Trabzon 14,88 TL

Malatya 14,03 TL

Mardin 13,20 TL

Aydın 11,46 TL

Denizli 11,40 TL

Kahramanmaraş 11,01 TL

Hatay 7,63 TL

Diyarbakır 3,80 TL