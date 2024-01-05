- Gündem

Diyarbakır’a kritik uyarı! Aman dikkat!

ABONE OL Google News Sayfamız

Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. (DEDAŞ) tarafından Diyarbakır’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. DEDAŞ Diyarbakır’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Verilen bilgilere göre bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.
Diyarbakır’a kritik uyarı! Aman dikkat! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Bu açıklamaya göre elektrik verilemeyecek mahalleler;

“Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Bağlar ilçesine bağlı Karacadağ, Bağcılar bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Ergani ilçesine bağlı Şirinevler, İstasyon, Bagür Fevziçakmak, Yeşilköy bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Bismil ilçesine bağlı Kamışlı, Uğrak, Karayiğit, Yamaçköy, Sazlı, Başaklı, Ambar, Üçtepe, Göksu, Türkmenhacı, Ulutürk, Seyit Hasan, Köseli bölgelerine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Çermik ilçesine bağlı Pamuklu, Dikyol, Günaşan, Yabanardı, Gürüz, Ağaçhan, Bulundu, Çukurelma, Petekkaya, Karataş, Aynalı, Saltepe, Güzel, Dilekpınar, Armağantaşı, Yayıklı, Bayrak, Konaklı, Şeyhandede, Balıksırtı, Yoğun, Bayat, Yaylacık, Güçlütaş, Ceylan, Kartaltaşı, İkiçeltik bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Dicle ilçesine bağlı Sergenli, Tepebaşı, Bozoba, Kocaalan, Baturköy, Üzümlü, Meydan, Durabeyli, Uğrak bölgelerine,

Yarın 09.00-16.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Merkez bölgesine,

Yarın 09.00-18.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Topçular bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Hani ilçesine bağlı Yukarıturalı bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro ilçesine bağlı Uzunargıt bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Hazro bağlı ilçesine Mutluca bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Karaburçak, Develi, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Tosunlu, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Karayakup, Topraktaş, Buyuransu, Kabahıdır, Kolludere, Karacadağ, Yukarıakdibek, Kamışpınar, Övündüler, Kırkkoyun, Ortaören, Alankoz, Ekince, Sakallı, Karahanköy, Yiğityolu, Oğlaklı, Kırkıncık, Soğansuyu, Kılıçkaya, Leblebitaş, Yeşiltaş, Çömçeli, Ovabağ, Dişlibaşak, Bira Mehmet Ağa, Karasungur, Beneklitaş, Harabe, Halıören, Karaçevre, Gümüştaş, Bayırkonağı, Yeşilbağ, İnanöz, Sırımkeser, Sevindik, Çatmadal, Düğrük, Talaytepe, Cücük, Gözegöl, Çölgüzeli, Yolboyu Pirinçlik, Gömmetaş, Doğanköy, Coşkun, Esentepe, Cumhuriyet, Yolboyu Pirinçlik, Harmanardı, Taban, Sultantepe, Yeniözerli, Kırkpınar, Sağkulak, Güleçoba, Hatipoğlu, Kaldırım, Cankatran, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Fırat, Mezopotamya, Peyas, Diclekent, Medya, Seyrantepe Sanayi, Fabrika, Talaytepe, Mezopotamya, Medya, Fabrika, Üçkuyu bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Kulp ilçesine bağlı Başbuğ, Uzunova, Koçkar, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Kayahan, Yayık, Baloğlu, Akçesir, Kayacık, Yuvacık, Uzunova, Konuklu, Ayhan, Ünal, Yakıt, İnkaya, Üçkuyu, Düzce, Yeşilköy, Güleç, Dolun, Akbulak, Özbek, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağıllı, Karpuzlu, Temran, Güllük, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Alaca, Ağaçkorur, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Özbek, Merkez Eski, Bağcılar, Merkez Yeni, Başbuğ, Uzunova, Düzce, Koçkar, Turgut Özal, Yeşilköy, Tepecik, Güleç, Dolun, Yaylak, Akbulak, Argün, Karabulak, Konuklu, Özbek, Baloğlu, Narlıca, Ağaçlı, Bağcılar, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Alaca, Akçesir, Kayacık, Ünal, Yakıt, Çağlayan, Kurudere, Bayır, Ağaçkorur, Saltuk, Ağıllı, İnkaya, Karpuzlu, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Temran, Demirli, Güllük, Salkımlı, Taşköprü, Zeyrek, Uygur, Kamışlı, Akdoruk, Çukurca, Karaağaç, Elmalı, İslamköy, Barın, Kaynak, Kıyı, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank  bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Gömeç, Serin, Güçlü, Dibek, Karahasan, Çağdaş, Yolçatı, Arıklı, Duru bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Lice ilçesine bağlı Karpuzlu, Yorulmaz, Baharlar, Gürbeyli, Müminağa, Yeşilburç, Çarşı, Kılıçlı, Damar, Kıyı, Yenişehir, Türeli, Yünlüce, Kutlu, Kabakaya, Tepe, Zümrüt, Güldiken, Yaprak, Sığınak, Dallıca, Budak, Kıpçak, Üçdamlar, Çıralı, Dolapdere bölgelerine,

Yarın 10.30-16.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Bahçelievler, Susuz, Yenişehir, Üçbasamak, Gündüz, Eskiköy, Otluk, Çardak, Başbuğ, Karaorman, Kayahan, Ünal, Yayık, Yüksek, Taşpınar, Feridun, Bağlar, Konak, Bahçelievler, Kale, Mescit, Yüksek, Camii, Selahattin bölgelerine,

Yarın 07.00-17.00 saatleri arasında Silvan ilçesine bağlı Başbuğ, Karaorman, Uzunova, Koçkar, Argün, Karabulak, Konuklu, Baloğlu, Ayhan, Tuzla, Hamzalı, Akçesir, Kayahan, Kayacık, Ünal, Yakıt, Saltuk, İnkaya, Aygün, Yuvacık, Üçkuyu, Salkımlı, Yayık, Yüksek, Taşpınar, Koçkaya, Kaşyayla, Günyecik Mezra, Elmapınar Mezra, Şımdank, Görentepe, Babakaya, Boyunlu, Yenişehir, Dolapdere, Çaldere, Keklikdere, Bayrambaşı, Onbaşılar, Dağcılar, Çardak, Kayadere bölgelerine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Sur ilçesine bağlı Çarıklı bölgesine,

Yarın 08.00-18.00 saatleri arasında Yenişehir ilçesine bağlı Erimli, Kardeşler, Havacılar, Büyükkadı, Süngüler, Sarıkamış, Yukarıkılıçtaşı, Gencan, Güzelköy, Güvercinlik, Yüksek, Kesikağaç, İlbaş, Eser, Tanışık, Yolaltı, Elidolu, Dönümlü, Gürdoğan, Fabrika, Dokuzçeltik, Sivritepe, Üçkuyu, Cankatran, Cücük, Petek, Uyandık, Gözegöl, Gözalan, Beneklitaş, Sarıyatak, Dökmetaş, Çelikevler, Beneklitaş, Dökmetaş, Çimenler, Güvercinlik, Bahçelievler, Güvendere, Yüksek, Dökmetaş, Petek, Yukarı Nasırlar, Sarıyatak, Bozek, Yaytaş, Dokuzçeltik, Dökmetaş bölgelerine” elektrik enerjisi verilemeyecek.

 

# Dicle Elektrik Dağıtım, Elektrik kesintisi, son dakika elektrik kesintisi, diyarbakır, diyarbakır elektrik kesintisi, diyarbakır elektrik kesintisi son dakika, diyarbakır son dakika, elektrik kesintisi son dakika

05 Oca 2024 - 11:26 Diyarbakir- Gündem

Muhabir  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL