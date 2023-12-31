İkizce’ye ulaşım nasıl olacak? Kaç kilometre yol yapılacak?

Bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya’ya gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin ilk anından itibaren çok önemli çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

“184 KİLOMETRELİK KISIMDA HASAR OLUŞMUŞTU”

Bakan Uraloğlu,

“Bugün Selçuklu’nun, Osmanlı’nın yadigârı Malatya’mızdayız. Şehre gelir gelmez İkizce TOKİ yollarında incelemelerde bulunduk ve yetkili arkadaşlarımızdan projemizin son durumu ile ilgili bilgi aldık. Az önce de İkizce TOKİ yolları şantiyesini inceledik ve aldığımız bilgileri sizlerle paylaşmak üzere Selçuklu’nun, Osmanlı’nın yadigarı Malatya’mızda bir araya geldik. Maalesef, bu yıl insanlık tarihinin en yıkıcı afetlerinden birini yaşadık. 6 Şubat’ta gerçekleşen ve yaklaşık 14 milyon insanımızı doğrudan etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler hepimizi derinden üzdü. Bu vesileyle bir kez daha depremlerde hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremlerden etkilenen bölgelerde acil durum planlarına uygun hareket ederek, bölgemizi eskisinden daha ileriye taşıyabilmek için güçlü projelerle meşakkatli ve çetin bir mücadeleyi azimle sürdürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak depremin ilk anından itibaren çok önemli çalışmalar yaptık. Deprem bölgesinde karayolları yol ağında bulunan 9 bin 176 kilometrelik yolun sadece yüzde 2’sini oluşturan 184 kilometrelik kısımda hasar oluşmuştu. Yani 11 ilimizde ulusal yol ağımızın yüzde 98’i depremden herhangi bir zarar görmedi. Hasara uğrayan kesimlerde de ulaşım yollarının açık tutulması ve iletişimin kesilmemesi için her an sahadaydık”

şeklinde konuştu.

11 BİN 131 KONUT İÇİN 46,3 KİLOMETRE İMAR VE BAĞLANTI YOLU

İkizce bölgesinde yapılacak olan 11 bin 131 konut için çalışmaların hızla sürdüğünü söyleyen Bakan Uraloğlu,

“Depremden etkilenen yollarımız için 2023 yılında 6,3 milyar lira harcadık. 2024 yılında da 12 milyar lira harcama yapmayı planlıyoruz. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı kararı ile Rezerv Alanlarının İmar ve Bağlantı Yollarının sorumluluğu Bakanlığımıza bağlı Karayolları Genel Müdürlüğüne verildi. Bu kapsamda 5 ilde 10 ayrı kesimde 38 bin konutun toplam 180 kilometre uzunluğunda bağlantı ve imar yolunun inşası için 4 proje ve 8 yapım ihalesi gerçekleştirdik. Toplam proje bedeli 15 milyar TL olan işlerde yapım çalışmalarına da yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Hatay’da 15 bin 885 konut için toplam 58,6 kilometre imar ve 10,6 kilometre bağlantı yolu, Osmaniye’de bin 820 konut için 7,1 kilometre, Şanlıurfa’da 3 bin 252 konut için 37,9 kilometre, Diyarbakır’da 6 bin 40 konut için 25,9 kilometre imar ve bağlantı yolunda çalışmalarımız devam ediyor. Malatya’mız da İkizce’de 11 bin 131 konut için 46,3 kilometre imar ve bağlantı yolunda 100 iş makinesi ve 195 personel ile çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Tarihi Kral ve İpek Yolu güzergahında bulunan Malatya’mız, günümüzde de kara, hava ve demir yolu ulaşım ağlarını buluşturan konumuyla 16 ilin geçiş noktasıdır. Kara, hava, demir yolu ağlarıyla bölgenin ekonomik ve sosyal merkezi konumundadır. Tarımsal, ticari ve endüstriyel faaliyetleriyle giderek büyüyen şehrimize yaptığımız her yatırıma önem veriyoruz. 2002 yılında Malatya’nın 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 464 kilometreye çıkardık. İlimizde hiç bitümlü sıcak karışımlı yol yokken, 341 kilometre bitümlü sıcak karışımlı yol yaptık. Malatya’yı, Elazığ’a, Diyarbakır’a ve Adıyaman’a bölünmüş yollarla bağladık”

sözlerini kaydetti.