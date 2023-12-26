Malatya isminin kökeni ve tarihi serüveni: ilginç bir yolculuk

Kültepe Vesikaları (M.Ö.): Malatya, Kültepe vesikalarında "Melita" olarak geçer. Hitit vesikalarında ise "Maldia" olarak ifade edilir. Asur İmparatorluk devrine ait kaynaklarda ise çeşitli varyasyonlarla anılmıştır, örneğin "Meliddu", "Melide", "Melid", "Milid", "Milidia".

Urartu Kaynakları: Urartu kaynaklarında ise şehre "Melitea" denilmektedir.

Hitit Hiyeroglif Kitabeleri: Hitit hiyeroglif kitabelerinde Malatya şehri, bir öküz başı ve ayağı ile sembolize edilmiştir.

Antik Çağ Coğrafyacıları: Strabon, Malatya'yı antik çağlarda "Melitene" olarak adlandırmıştır. Bu dönemde Melitene, geniş bir alana yayılan Kapadokya Krallığı'nın valiliklerinden birisi olarak kabul edilmiştir.

Romalılar Dönemi: Roma döneminde şehre "Melitene" adı verilmiş, Roma şehir surları bu dönemde inşa edilmiştir.

Bizans-Arap Mücadelesi ve İslam Hakimiyeti: Bizans-Arap mücadelesi sonucunda şehir, İslam hakimiyetine geçmiş ve "Malatiyye" olarak anılmaya başlanmıştır.

Türk Yerleşimi ve Osmanlı Dönemi: Türklerin bölgeye yerleşimiyle birlikte şehrin adı "Malatya" olarak günümüze ulaşmıştır. Osmanlı döneminde önemli bir yerleşim yeri olarak kalmıştır.

Malatya, tarih boyunca birçok medeniyetin izlerini taşıyan zengin bir kültür ve tarihe sahip bir şehir olmuştur. Adının geçmişi, Hititlerden başlayarak günümüze kadar uzanan uzun bir hikayeyi yansıtmaktadır.