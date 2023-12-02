10Z ve 8E MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri  Hafta içi ve hafta sonu seferleri

10Z otobüsleri nereye gidiyor? 10Z otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Çöşnük-Zafer Mahallesi-Turgut Özal Mahallesi-Nikah Sarayı’na ulaşım sağlayan 10Z otobüslerinin kalkış saatleri…
10Z: Çöşnük-Zafer Mahallesi-Turgut Özal Mahallesi-Nikah Sarayı
HAFTA İÇİ
Çöşnük kalkış Nikah Sarayı kalkış
- 06:00
- 06:30
06:00 07:00
06:40 07:40
07:20 08:20
08:00 09:00
08:40 09:40
09:20 10:20
10:00 11:30
11:30 12:00
12:00 13:00
13:00 14:00
14:00 15:00
15:00 16:00
16:00 17:00
16:40 17:40
17:20 18:20
18:00 19:00
18:40 19:40
19:20 20:20
20:00 21:00
20:40 21:40
21:20 22:20
HAFTA SONU
Çöşnük kalkış Nikah Sarayı kalkış
- 06:00
06:00 07:00
07:00 08:00
08:00 09:00
09:00 10:00
10:00 11:00
11:00 12:00
12:00 13:00
13:00 14:00
14:00 15:00
15:00 16:00
16:00 17:00
18:00 19:00
19:00 20:00
20:00 21:00
21:00 22:00
8E: KARAGÖZ TOKİ-ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI
8E otobüsleri nereye gidiyor? 8E otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Karagöz TOKİ-Çevre Yolu Araştırma Durağı’na ulaşım sağlayan 8E otobüslerinin kalkış saatleri…
HAFTA İÇİ
Merkez kalkış TOKİ Kalkış
- 06:00
06:00 06:25
06:20 06:45
06:40 07:05
07:00 07:25
07:20 07:45
07:40 08:05
08:00 08:25
08:20 08:45
09:00 09:25
09:20 09:45
09:40 10:05
10:00 10:25
10:20 10:45
10:40 11:05
11:00 11:25
11:20 11:45
12:00 12:25
12:20 12:45
12:40 13:05
13:00 13:25
13:20 13:45
13:40 14:05
14:00 14:25
14:20 14:45
14:40 15:05
15:00 15:25
15:20 15:45
15:40 16:05
16:00 16:25
16:20 16:45
16:40 17:05
17:00 17:25
17:20 17:45
17:40 18:05
18:00 18:25
18:20 18:45
18:40 19:05
19:00 19:25
19:30 19:45
20:00 02:00
21:30 -
22:30 -
23:30 -
HAFTA SONU
Merkez kalkış TOKİ Kalkış
- 06:00
06:00 06:25
06:20 06:45
06:40 07:05
07:00 07:25
07:20 07:45
07:40 08:05
08:00 08:25
08:30 08:55
09:00 09:25
09:30 09:55
10:00 10:25
10:30 10:55
11:00 11:25
11:30 11:55
12:00 12:25
12:30 12:55
13:00 13:25
13:30 13:55
14:00 14:25
14:30 14:55
15:00 15:25
15:30 15:55
16:00 16:25
16:30 16:55
17:00 17:25
17:20 17:45
17:40 18:05
18:00 18:25
18:20 18:45
18:40 19:05
19:00 19:25
19:30 19:50
20:00 -
21:30 -
22:30 -
23:30 -
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.