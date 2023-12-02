- Gündem

10Z ve 8E MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri  Hafta içi ve hafta sonu seferleri

ABONE OL Google News Sayfamız

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte Malatya’da 10Z Çöşnük-Zafer Mahallesi-Turgut Özal Mahallesi-Nikah Sarayı ve 8E Karagöz TOKİ-Çevre Yolu Araştırma Durağı’na ulaşım sağlayan otobüslerin kalkış saatleri…

10Z ve 8E MOTAŞ otobüslerinin hareket saatleri  Hafta içi ve hafta sonu seferleri mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

10Z otobüsleri nereye gidiyor? 10Z otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Çöşnük-Zafer Mahallesi-Turgut Özal Mahallesi-Nikah Sarayı’na ulaşım sağlayan 10Z otobüslerinin kalkış saatleri…

10Z: Çöşnük-Zafer Mahallesi-Turgut Özal Mahallesi-Nikah Sarayı

HAFTA İÇİ

Çöşnük kalkış          Nikah Sarayı kalkış

     -                                    06:00

     -                                    06:30

06:00                                07:00

06:40                                07:40

07:20                                 08:20

08:00                                 09:00

08:40                                 09:40

09:20                                 10:20

10:00                                 11:30

11:30                                  12:00

12:00                                  13:00

13:00                                  14:00

14:00                                  15:00

15:00                                  16:00

16:00                                  17:00

16:40                                  17:40

17:20                                  18:20

18:00                                  19:00

18:40                                  19:40

19:20                                  20:20

20:00                                  21:00

20:40                                  21:40

21:20                                  22:20

HAFTA SONU

Çöşnük kalkış          Nikah Sarayı kalkış

     -                                    06:00

06:00                                07:00

07:00                                 08:00

08:00                                 09:00

09:00                                 10:00

10:00                                 11:00

11:00                                  12:00

12:00                                  13:00

13:00                                  14:00

14:00                                  15:00

15:00                                  16:00

16:00                                  17:00

18:00                                  19:00

19:00                                  20:00

20:00                                  21:00

21:00                                  22:00

8E: KARAGÖZ TOKİ-ÇEVRE YOLU ARAŞTIRMA DURAĞI

8E otobüsleri nereye gidiyor? 8E otobüsleri saat kaçta kalkıyor? Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte, Karagöz TOKİ-Çevre Yolu Araştırma Durağı’na ulaşım sağlayan 8E otobüslerinin kalkış saatleri…

HAFTA İÇİ

Merkez kalkış            TOKİ Kalkış

    -                                    06:00

06:00                                06:25

06:20                                06:45

06:40                                07:05

07:00                                 07:25

07:20                                 07:45

07:40                                 08:05

08:00                                 08:25

08:20                                 08:45

09:00                                 09:25

09:20                                 09:45

09:40                                 10:05

10:00                                 10:25

10:20                                  10:45

10:40                                  11:05

11:00                                  11:25

11:20                                  11:45

12:00                                  12:25

12:20                                  12:45

12:40                                  13:05

13:00                                  13:25

13:20                                  13:45

13:40                                  14:05

14:00                                  14:25

14:20                                  14:45

14:40                                  15:05

15:00                                  15:25

15:20                                  15:45

15:40                                  16:05

16:00                                  16:25

16:20                                  16:45

16:40                                  17:05

17:00                                  17:25

17:20                                  17:45

17:40                                  18:05

18:00                                  18:25

18:20                                  18:45

18:40                                  19:05

19:00                                  19:25

19:30                                  19:45

20:00                                   02:00

21:30                                       -

22:30                                       -

23:30                                       -

HAFTA SONU

Merkez kalkış            TOKİ Kalkış

    -                                    06:00

06:00                                06:25

06:20                                06:45

06:40                                07:05

07:00                                 07:25

07:20                                 07:45

07:40                                 08:05

08:00                                 08:25

08:30                                 08:55

09:00                                 09:25

09:30                                 09:55

10:00                                 10:25

10:30                                  10:55

11:00                                  11:25

11:30                                  11:55

12:00                                  12:25

12:30                                  12:55

13:00                                  13:25

13:30                                  13:55

14:00                                  14:25

14:30                                  14:55

15:00                                  15:25

15:30                                  15:55

16:00                                  16:25

16:30                                  16:55

17:00                                  17:25

17:20                                  17:45

17:40                                  18:05

18:00                                  18:25

18:20                                  18:45

18:40                                  19:05

19:00                                  19:25

19:30                                  19:50

20:00                                       -

21:30                                       -

22:30                                       -

23:30                                       -

 

# malatya, malatya motaş, toplu taşıma, son dakika, malatya son dakika, Zafer Mahallesi, Nikah Sarayı, Çöşnük, Turgut Özal mahallesi, Ulaşım Hizmetleri, Malatya Büyükşehir Belediyesi

02 Ara 2023 - 12:21 Malatya- Gündem

Muhabir  Salim Öz

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL