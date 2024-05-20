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Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok

Yaz geldi geldi piknik sezonu açıldı. Malatya’nın en meşhur bölgesi olan ve Orduzu’da bulunan Turgut Özal Tabiat Park akla geliyor. Piknik severler için Turgut Özal Tabiat Park’ta yok yok.

Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok mask

Yaz geldi geldi piknik sezonu açıldı. Malatya’nın en meşhur bölgesi olan ve Orduzu’da bulunan Turgut Özal Tabiat Park akla geliyor. Piknik severler için Turgut Özal Tabiat Park’ta yok yok.

 
 

Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok

Sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar mesire alanlarına akın etmeye başladılar. Özellikle Orduzu bölgesinde bulunan ve bir doğa harikası olan Turgut Özal Tabiat Parkı, piknik severlerin gözdesi haline geldi.

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Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok mask

Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok

Malatya, yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte piknik severlerin akınına uğruyor. Özellikle şehrin en ünlü mesire alanı olan Turgut Özal Tabiat Parkı, piknik severlerin ilk tercihi haline geldi.

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Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok mask

Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok

Sıcak havaların gelmesiyle birlikte vatandaşlar, doğanın tadını çıkarmak ve serinlemek için Turgut Özal Tabiat Parkı'nı tercih ediyorlar.

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Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok mask

Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok

Parkta yapılabilecek aktiviteler arasında piknik alanları, yürüyüş parkurları, hayvanat bahçesi, çocuk oyun alanları ve mangal alanları bulunuyor.

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Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok mask

Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok

Piknik severler, aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmenin yanı sıra, parkın yeşillikleri arasında dinlenme ve temiz havanın tadını çıkarma imkanı buluyorlar.

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Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok mask

Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok

Turgut Özal Tabiat Parkı, sadece piknik için değil, aynı zamanda doğa yürüyüşleri, bisiklet sürme ve fotoğraf çekme gibi aktiviteler için de mükemmel bir alan sağlıyor.

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Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok mask

Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok

Yeşilliklerle çevrili, serin ve temiz havasıyla ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunan park, aileler ve arkadaş grupları tarafından sıklıkla tercih ediliyor.

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Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok mask

Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok

Malatya'nın doğal güzelliklerini keşfetmek isteyenler için gezilecek alan olarak öne çıkıyor.

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Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok mask

Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok

Malatya'nın en popüler mesire alanlarından biri olan Turgut Özal Tabiat Parkı, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

20 May 2024 - 16:41 Malatya- Yaşam

Mahreç  Besime Güner

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