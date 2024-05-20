Yaz geldi geldi piknik sezonu açıldı. Malatya’nın en meşhur bölgesi olan ve Orduzu’da bulunan Turgut Özal Tabiat Park akla geliyor. Piknik severler için Turgut Özal Tabiat Park’ta yok yok.
Malatya’nın en meşhur piknik alanı Bu tabiat parkında yok yok
Sıcak havaları fırsat bilen vatandaşlar mesire alanlarına akın etmeye başladılar. Özellikle Orduzu bölgesinde bulunan ve bir doğa harikası olan Turgut Özal Tabiat Parkı, piknik severlerin gözdesi haline geldi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.