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27 Nis 2021 - 10:53- Asayiş G: 27 Nis 2021 - 10:57

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu:2 gözaltı

Tarihi eser kaçakçılığı operasyonu:2 gözaltı
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Malatya’da, tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 3 tarihi eser ile silahlar ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Jandarma ekipleri tarafından istihbarat çalışması neticesinde, 2 şüpheli şahısın tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edildi. Akçadağ ilçesinde iki şahsın evlerinde yapılan aramalarda, 3 adet tarihi eser niteliğinde eşya, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 171 adet av tüfeği kara kutusu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli şahısların sorgulamasının devam ettiği kaydedildi.

(İHA)

27 Nis 2021 - 10:53 Malatya/ Akçadağ- Asayiş

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