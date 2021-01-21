21 Oca 2021 - 13:00- Siyaset

“Marka Şehir Haline Getirmek İçin Gayret Ediyoruz”

AK Parti Malatya Milletvekili ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder AK Parti Battalgazi İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, mahalle muhtarlarıyla görüştü. Burada bir konuşma yapan AK Parti Malatya Milletvekili ve MKYK Üyesi Bülent Tüfenkci, “Muhtarlarımızla, parti teşkilatlarımızla, belediye başkanlarımızla ve milletvekili arkadaşlarımızla birlikte; Malatya’yı daha yaşanabilir daha konforlu ve refah seviyesi daha yüksek marka bir şehir haline getirmek için gayret ediyoruz” dedi.