Malatya’da kız isteme adetleri

Kız isteme merasimi, evlenecek çiftlerin ciddiyetini ifade eden ve iki ailelerin bir araya gelerek birbirlerini tanımasına olanak sağlayan bir süreci ifade eder.
Kız isteme merasiminde evlenecek erkeğin ailesi, kızı istemek için kızın ailesine ve evine bir ziyaret gerçekleştirir. Ziyarette kızın ailesi tarafından misafirlere çeşitli ikramlar sunulur. İkramların ardından kız isteme merasimine geçilir.
Evlenmek isteyen erkeğin ailesi, kızın ailesine niyetlerini açıklayarak kız isteme merasimini başlatırlar. Bu merasimde evlenecek olan erkeğin babası veya aile büyüğü konuşma yapar. Bu konuşmada evlenmek isteyen erkeğin niyeti, ciddiyet ve isteği ifade edilir.
ÇEYİZ ADETİ
Kız isteme merasiminde kızı istemeye giden erkek tarafı kızın ailesine çiçek ve çikolatanın haricinde çeyiz adı verilen ev eşyası veya altın gibi hediyeler sunar. Bu hediyeler evlenmeyi düşünen erkeğin ciddiyetini ve niyetini ifade eder.
Merasimin sonunda erkek tarafının niyeti kabul edilirse, evlilik için resmi adımlar atılır ve aileler arasında anlaşma sağlanır.
Türkiye genelinde birçok şehirde olduğu gibi Malatya’da da kız isteme adetleri yıllarsa geçse de unutulmayarak önemini koruyor. Şehrin kültürel zenginliğinin gelecek nesillere aktarılmasını sağlayan bu gelenek ve görenekler her şeye rağmen ayakta durmayı başarabiliyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.