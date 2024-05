Bayram Namazı nasıl kılınır?

Bayram Namazı, İslam dininde büyük bir manevi değere sahip olan ve Müslümanlar arasında birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını pekiştiren önemli bir ibadet. Hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda kılınan bu namaz, çeşitli dini ve sosyal öneme sahip.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayram namazı, iki rekatlık vacip bir namazdır ve belirli bir şekilde kılınır.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

"Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan/Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama."

1. REKAT:

İmam sesli, cemaat ise sessiz bir şekilde “Allahuekber” diyerek iftitah tekbiri alır ve eller bağlanır.

Sessiz bir şekilde “Subhaneke” duası okunur.

Sonra imamla birlikte ilave tekbirlere geçilir:

"Allahuekber" denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 1. tekbir alınır, eller aşağıya salınır.

Aynı şekilde 2. ve 3. tekbirler alınır. 3. tekbirden sonra eller bağlanır.

İmam sessiz bir şekilde “Euzu-Besmele” çeker ve sesli bir şekilde “Fatiha Suresi”ni okur. Cemaat imamı dinler, rüku ve secdeye gidilir.

2. REKAT:

İmam sessiz bir şekilde “Euzu-Besmele” çeker ve sesli bir şekilde “Fatiha Suresi” ve bir “Zammı Sure” okur.

"Allahuekber" denilerek eller kulak hizasına kaldırılır ve 1., 2., ve 3. tekbirler alınır. Eller aşağıya salınır.

tekbir getirilir fakat eller kaldırılmaz. Tekbirden sonra direkt rükuya gidilir.

Rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur. Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbena duaları okunur.

“Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağa, sonra sola selam verilir.

Selam verildikten sonra tüm cemaat sesli bir şekilde 3 defa teşrik tekbiri getirir.

Daha sonra hutbe dinlenir ve Bayram Namazı tamamlanmış olur.

BAYRAM NAMAZINA NASIL NİYET EDİLİR?

Ramazan Bayramı Namazı: "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama."

Kurban Bayramı Namazı: "Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum hazır olan imama."

TEŞRİK TEKBİRLERİ NEDİR? NASIL OKUNUR?

Teşrik tekbirleri, Kurban Bayramı’nın arefesinde sabah namazından başlayarak bayramın 4. günü ikindi namazına kadar her farz namazdan sonra getirilen tekbirlerdir.

TEŞRİK TEKBİRİ:

Allahu ekber Allahu ekber. Lâ ilâhe İllâllahu vallahu ekber. Allahu ekber ve lillâhil hamd.

Allah her şeyden yücedir, Allah her şeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir, hamd sadece O’na mahsustur.

Bayram Namazını Kılmanın Hükmü Nedir?

Hanefîler'e göre: Vacip

Hanbelîler'e göre: Farz-ı kifâye

Mâlikîler'e göre: Sünnet-i müekkede

Şâfiîler'e göre: Sünnet

BAYRAM NAMAZI KİMLERE VACİPTİR?

Hanefi mezhebine göre, buluğ çağına ermiş ve akli melekeleri yerinde olan her Müslüman’a bayram namazı vaciptir.

BAYRAM NAMAZININ DİĞER NAMAZLARDAN FARKI NEDİR?

Bayram namazı, ilave tekbirler bakımından diğer namazlardan farklıdır. Ayrıca, Cuma namazında hutbe namazdan önce okunurken, bayram namazı hutbesi namazdan sonra okunur. Cuma namazında hutbeyi dinlemek farzken, bayram namazı hutbesini dinlemek sünnettir.

BAYRAM NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Bayram namazının topluma açık bir yerde cemaatle kılınması daha faziletli. Hanefi mezhebine göre bayram namazının sahih olması için cemaatle kılınması gerekir. Bayram namazına yetişemeyenlerin ise kuşluk veya işrak namazı niyetiyle evlerinde iki veya dört rekat nafile namaz kılmaları caiz. Şafiî mezhebine göre de bayram namazının topluca kılınması esas, fakat cemaate katılamayanların münferit olarak kılması da caiz.

