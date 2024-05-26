ETS Tur kimin? Bakan Mehmet Nuri Ersoy ile alakası ne?

Ets Ersoy Turistik Servisleri AŞ markası olan Etstur, İstanbul Kadıköy merkezli bir seyahat tatil acentesi ve tur operatörü olarak biliniyor. 48 şehirde bulunan 150'den fazla acentenin yanı sıra, web sitesi, mobil uygulama ve çağrı merkezi aracılığı ile ürünlerine her yerden ulaşım sağlayan marka, Acente - Ulaşım - Rehberlik - Konaklama zincirini Türkiye'de ilk defa kurma unvanına da sahip.

Yurt içi ve yurt dışı destinasyonlarda, tur paketleri, tatil köyü ve şehir oteli rezervasyonları, uçak bileti, araç kiralama gibi ürünlerle hizmet veren marka, en çok yolcu taşıyan ilk 10 tur operatörü içinde, 2014 senesi verilerine göre %56'lık pasta payına sahip.

Etstur, 1991 yılında Mehmet Ersoy ve Murat Ersoy tarafından paket tur ve otel konaklama hizmetleri vermek üzere kuruldu. Hızla büyüyen marka, kısa sürede hizmet yelpazesine eklediği ürünler ve bünyesine kattığı markalar ile lider pozisyona geldi. Kuruluş yıllar içerisinde oluşturduğu, daha sonra Etsgroup çatısı altında toplanan, Voyage Hotels, Odamax.com, Didimtur, Jetset, Maxx Royal Resorts, Ucuzabilet, Etsmice markaları ile turizmin tüm gereklilikleri olan, ulaşım, konaklama ve acentecilik zincirini kurmuş oldu.

BAKAN MEHMET NURİ ERSOY İLE ALAKASI NE?

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un ETS Tur ile alakası merak ediliyor. Bakan Ersoy 1991 yılında ikiz kardeşi Murat ile birlikte Ersoy Turistik Servisleri adlı turizm firmasını kurdu. 1999 yılında Voyage Hotels Group, 2001 yılında Didim Tur ve 2004 yılında Atlasjet olarak bilinen havayolu şirketi AtlasGlobal'ı 2004 yılında şirket gruplarına kattı. 2012 Yılında ise Etstur, Maxx Royal ve Voyage markaları Mehmet Nuri Ersoy’da, Atlasglobal ise Murat Ersoy’da kalacak şekilde şirketler ayrıldı.

Bakan Ersoy, Etstur ile birlikte Maxx Royal, Voyage ve Caja By Maxx Royal otellerinin sahibidir.