Kuzen evliliği yasaklanıyor mu? Malatya’da akraba evliliği oranı kaç?

Ülke genelinde kuzen evliliklerinin yasaklanmasına dair iddialar gündemdeyken TÜİK’in verileri ise durumun önemini gözler önüne serdi. Nitekim sadece geçen yıl 18 bin 26 adet akraba evliliği gerçekleşti. Sağlık açısından bazı riskler taşıyan kuzen/akraba evliliklerinin yasaklanmasını savunanlar kadar bunun bir sakıncası olmadığını ifade edenler de var. Peki, bu iddia doğru mu? Malatya’da akraba evliliği oranı ve sayısı kaç? İşte detaylar…

İDDİA DOĞRU MU?

Sosyal medya kuzen evliliklerinin yasaklanması iddiasını konuşuyor. Kuzen evliliklerinin yasaklanabileceği iddiası toplumda farklı tepkilere neden oldu. Sağlık açısından bazı riskler taşıyan kuzen/akraba evliliklerinin yasaklanmasını savunanlar kadar bunun bir sakıncası olmadığını ifade edenler de var. Konuya dair iddialar olsa da bunu doğrulayacak herhangi bir açıklama ise yok.

KUZEN EVLİLİĞİ NEDEN SAKINCALI?

Öte yandan kuzen evliliğinin neden sakıncalı olduğuna dair merak edilenler de var. Uzman görüşlerine göre, kuzen evliliği, akraba evliliği olduğu için genetik çeşitliliği azaltabiliyor ve genetik hastalık riskini artırabiliyor. Yakın akraba olan çiftlerde, kalıtsal hastalıkların nesilden nesile geçme olasılığı daha yüksek olabiliyor.

HER ZAMAN SAKINCALI MI?

Ancak, kuzen evliliği her zaman sakıncalı değil. Bazı kültürlerde ve toplumlarda kabul gören bir uygulama ve sorunsuz bir şekilde gerçekleşebiliyor. Önemli olan, bu tür bir evliliği düşünen çiftlerin genetik riskleri ve toplumsal/kültürel faktörleri dikkate almaları ve kararlarını buna göre vermeleri. Ayrıca bu konuda genetik taramalar yapmak da sorunların önüne geçmek adına önem arz ediyor.

MALATYA’DA AKRABA EVLİLİĞİ SAYI VE ORANLARI

Ülke genelinde sadece geçen yıl 18 bin 26 adet akraba evliliği gerçekleşti. Bu sayı toplam evlenme sayısının yüzde 3.2 oranına tekabül etti. Malatya’da ise geçen yıl toplamda 3 bin 872 adet evlilik gerçekleştirildi. Bunların 113’ü akraba evliliğiydi. Bu da toplam evlenme sayısının yüzde 2.9’una tekabül etti. 2022’de bu oran 3.1’di.