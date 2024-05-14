İnönü Üniversitesi Coğrafya Bölümü kaç puanla alım yapıyor?

İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nün yıllara göre taban puanları merak ediliyor. İşte İnönü Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nün taban puanları…

İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'nün taban puanları şöyle:

2023 Taban Puanı: 312,71288

2022 Taban Puanı: 325,51356

2021 Taban Puanı: 263,97863

2020 Taban Puanı: 297,521

2019 Taban Puanı: Yok

Yukarıdaki veriler, geçmiş yıllarda İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü'ne yerleşen öğrencilerin aldığı taban puanları gösteriyor. Bu puanlar her yıl değişebilmekte olup, öğrencilerin tercih döneminde güncel kılavuzlara ve üniversitenin resmi web sitesine başvurmaları tavsiye ediliyor.

COĞRAFYA BÖLÜMÜ MEZUNLARI HANGİ ALANLARDA İŞ YAPABİLİRLER?

Coğrafya bölümü mezunları, geniş bir yelpazede çeşitli alanlarda iş yapabilirler. İşte bazı örnekler:

Akademik Alanlar: Üniversitelerde öğretim görevlisi veya araştırmacı olarak çalışabilirler. Coğrafya, jeoloji, çevre bilimleri gibi alanlarda akademik kariyer yapabilirler.

Şehir Planlama ve Yerel Yönetimler: Şehir planlama, çevre planlama ve yerel yönetimlerde çalışabilirler. Şehirlerin sürdürülebilir kalkınması, arazi kullanımı ve çevresel politikalar gibi konular üzerinde çalışabilirler.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS): CBS uzmanı olarak çalışabilirler. CBS, coğrafi verilerin toplanması, analizi ve haritalanmasıyla ilgilenir. Bu alanda uzmanlaşanlar, belediyeler, özel firmalar, harita şirketleri veya devlet kurumlarında iş bulabilirler.

Çevre Danışmanlığı: Çevre danışmanı olarak çalışabilirler. Çevre etkisi değerlendirmesi, çevresel izleme ve çevre politikaları gibi konularda uzmanlık sağlayabilirler.

Turizm ve Rekreasyon Yönetimi: Turizm ve rekreasyon alanlarında çalışabilirler. Turistik destinasyonların planlanması, doğal ve kültürel kaynakların korunması, turizm politikalarının oluşturulması gibi konularda çalışabilirler.

Doğal Afet Yönetimi ve Risk Analizi: Doğal afet yönetimi ve risk analizi konularında çalışabilirler. Deprem, sel, fırtına gibi doğal afetlerin etkilerini değerlendirerek, risk haritaları oluşturabilir veya afet yönetimi planlarında görev alabilirler.

Harita ve Kadastro: Harita ve kadastro alanlarında çalışabilirler. Arazi ölçümü, haritalama, parselleme gibi konularda uzmanlaşarak özel sektörde veya devlet kurumlarında çalışabilirler.

Ulaştırma Planlama: Ulaştırma planlama alanında çalışabilirler. Ulaşım sistemlerinin planlanması, trafik analizi, ulaşım politikalarının oluşturulması gibi konularda uzmanlık sağlayabilirler.

Bu alanlar, coğrafya bölümü mezunlarının çalışabileceği bazı temel sektörleri kapsıyor ancak, coğrafya mezunları çeşitli diğer sektörlerde de iş bulabilirler, çünkü coğrafya eğitimi geniş bir perspektif ve analitik yetenekler sunar.