Hakimbey Apartmanı’nda yeni gelişme

Malatya’da 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 78 kişinin hayatını kaybettiği Hakimbey Apartmanı’nın yeni duruşması yapılarak İnşaat Mühendisi Ahmet Özer, Hakimbey Apartmanı’nın görevlisi Tahsin Gündüz’ün ifadeleri dinlendi.

“O BÖLGEDE İLK YAPILAN İNŞAATLARDANDI”

Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasında sanık olarak dinlenen inşaat mühendisi Ahmet Özer, “Hakimbey Apartmanı o bölgede ilk yapılan inşaatlardandı. Proje bana gelmeden önce İnşaat Mühendisleri Odası’na gidiyor. İmara uygunsa projeye dokunulmaz. Gelen projeye onay verirdim. Gördüğüm eksiklerle ilgili de gerekli ihtar ve ikazları yapardım. Bizim inşaatı yerinde denetleme gibi bir yükümlüğümüz yoktur. Sadece herhangi bir şikâyet olursa denetim yaparız” dedi.

“ÇATLAKLARI YAPTIRIN OTURUN’ DEDİLER”

Tanık olarak dinlenen Hakimbey Apartmanı’nın görevlisi Tahsin Gündüz ise, “2020 depreminden sonra gelip binaya baktılar. Osman Öner’in kızı Gülen Öner Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne bir dilekçe vermişti. Gelip binaya baktılar, kolonu kırdılar, herhangi bir çizik yoktu bunu gördüm. Yönetici ile binanın durumunu sormak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’ne gittik. Bize, ‘Binada hasar yok, gidin çatlakları yaptırın oturun’ dediler. Para toplanarak çatlaklar yaptırıldı” şeklinde konuştu.

Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme, Malatya Valisi Ersin Yazıcı'nın hakkında soruşturma izni verdiği apartmanın mimari ve betonarme uygulama projesine onay veren dönemin Malatya Belediyesi İmar İşleri Müdürü Mustafa Bingöl’ün ifadesinin alınması için müzakere yazılmasına, 2020 Elazığ depremi sonrası yapılan hasar tespit çalışmalarıyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden gerekli belgelerin istenmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı