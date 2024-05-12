Malatya’da 74 mahallede su kesintisi: İşte o mahalleler

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, 13 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 22.00 ile 14 Mayıs 2024 Salı Günü 04.00 saatleri arasında Malatya merkezde 74 mahallede 6 saatlik planlı su kesintisi yapılacağını duyurdu. İşte o mahalleler…

MASKİ tarafından yapılan açıklamada, İkizce TOKİ Evleri’ne su temini sağlayacak olan 800mm çelik isale hattına, Kaptaj ana isale hattı olan 1400mm çelik hattan bağlantı yapılması nedeniyle kesintinin yaşanacağı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Genel Müdürlüğümüz tarafından 13 Mayıs 2024 Pazartesi Günü saat 22.00 ile 14 Mayıs 2024 Salı Günü 04.00 saatleri arasında Malatya merkezde 74 mahallede 6 saatlik planlı su kesintisi yapılacaktır. İkizce TOKİ Evleri’ne su temini sağlayacak olan 800mm çelik isale hattına, Kaptaj ana isale hattımız olan 1400mm çelik hattan bağlantı yapılacaktır.

Çalışma nedeniyle yukarıda belirtilen saatler arasında;

Abdulgaffar, Akpınar, Aslanbey, Aşağı Bağlar, Ataköy, B.Hüseyinbey, B.Mustafa Paşa, Bağtepe, Başharık, Battalgazi, Bentbaşı, Beydağı, Beylerbaşı, Bulgurlu, Cemalgürsel, Cevherizade, Cirikpınar, Çamurlu, Çavuşoğlu, Çilesiz, Çolakoğlu, Çöşnük, Çukurdere, Dabakhane, Ferhadiye, Fırat, Gedik, Göller, Göztepe, Hacı Abdi, Hacıyusuflar, Halfettin, Hamidiye, Hanımınçiftliği, Hasan Varol, Hidayet, İlyas, İskender, İsmetiye, İstiklal, İzzetiye, K.Hüseyinbey, Karaköy, Karatepe, Kavaklıbağ, Kernek, Kırçuval, Melekbaba, Merkez Beydağı, Niyazi, Orduzu, Paşaköşkü, Salköprü, Samanlı, Sancaktar, Saray, Sarıcıoğlu, Selçuklu, Şehitfevzi, Şeyh Bayram, Şıkşık, Şifa, Tandoğan, Taştepe, Tecde, Tokluca, Üçbağlar, Yamaç, Yavuz Selim, Yenihamam, Yeniköy, Yıldıztepe, Zafer, Zaviye Mahallelerine 6 saatlik süreyle su verilemeyecektir. Vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri almaları gerekmektedir. Çalışmalarımızın erken tamamlanması durumunda sular belirtilen saatten önce verilecektir. Anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.”

Kaynak: BÜLTEN