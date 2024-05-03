Malatya’nın o hastanesi hastalarına çok önem veriyor

Sergide bir konuşma yapan Psikiyatri Servisi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Kerim Uğur, “ Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi olarak hastaların terapi odası var. Ama ürünleri sergilemek için alışveriş merkezinde böyle bir stant açtık. Hastaların tedavi sürecini katkısı rehabilitasyon açısından bu gibi etkinliklerin çok faydalı olduğunu düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi tarafından uğraşı terapi odasında hastalarının yaptığı çalışmaları Malatya Park AVM de Motif Atölyeleri Sergi ve Etkinlikleri adında stant düzenlendi. Etkinliğe Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Dr. Esin İnce, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nuray Dağaşan, Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seyid Çiftçi, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Ömer Doğan, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Destek ve Kalite Müdürü Mehmet Soylu Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcıları Doç. Dr. Muhammed Serdar Buğday, Uzm. Dr. Orhan Yücel, Dr. Yunus Coşar, Psikiyatri Bölümü Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Kerim Uğur, Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi hocaları ve psikiyatri hastaları katıldı.

“REHABİLATASYON AÇISINDAN ETKİNLİKLER FAYDALI”

Psikiyatri Servisi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. Kerim Uğur, hastalara yapılan bu etkinlik için faydalı olduğunu söyleyerek,

“Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi olarak hastaların terapi odası var. Ama ürünleri sergilemek için alışveriş merkezinde böyle bir stant açtık. Hastaların tedavi sürecini katkısı rehabilitasyon açısından bu gibi etkinliklerin çok faydalı olduğunu düşünüyoruz. Hastalarımızda gerçekten bundan fayda görüyorlar”

şeklinde konuştu.

“TEDAVİ SÜRECİNDE KALİTELİ VAKİT GEÇİRMEK ÖNEMLİ”

Psikiyatri Servis Sorumlusu Özlem Temiz, hastaların tedavi sürecinde kaliteli vakit geçirmenin de önemli olduğunu vurgulayarak,

“Benim için hastaların tabi ki ilaç tedavileri çok önemli. Ama beraberinde kaliteli vakit geçirmeleri o tedavi süreçlerinde çok önemliydi. Bunun için de bu ortamı hazırlamak için elimizden geleni servi hekimleri, arkadaşlarımla, halk eğitim hocalarımızla oluşturduk. Ben mutluyum”

ifadelerini kullandı.

“HER TARAFI BOYAYLA DOLDURDUM”

Katılımcılardan Yurdanur Dumlupınar Kınık, etkinlik konusundaki düşüncelerini şu şekilde aktardı:

“ İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim öğretmeninin bölümünü kazandım. 7 yıl resim öğretmenliği yaptım. Benim yaptığım çalışmalar genellikle ekspresyonist tarzda ve belli bir teması yok. İçimden geldiği gibi resim yapmayı seviyorum. Hastanenin bu etkinliği gerçekten çok başarılı. Hastalar bu tarz çalışmalar yaparak kendilerini daha iyi hissettiklerini düşünüyorum. Bende hayatımın kısa bir dönemini hastanede geçirdim. Orada Seher hocayla tanıştım. Bana çok yardımcı 0ldu. Her tarafı boyayla doldurdum. Beni hatta tutan şey o oldu. Tekrar resim yapmaya başladım. Hastalar atölyede çalışmayı çok severlerdi. Güzel bir çalışma devam etmeli.”

“MALATYA KARİKATÜRE AŞİNA DEĞİL”

İnternetin ortaya çıkmasıyla karikatür okumak için dergi almadığını söyleyen Karikatürist Mehmet Düzenli,

“Etkinlik çok güzel. Etkinliğin içinde karikatür olması güzel biraz. Malatya karikatüre pek aşina değil. Dergi okuma yok. Çünkü insanlar bütün karikatürleri, internetten bulabiliyor. İnsanlar için bir mizah dergisi alıp okumaya gerek kalmadı. Ben elimden geldiği kadar karikatür çalışıyorum. Ben de boyama kitabı, çocuk kitabı çizerek çalışmalarıma devam ediyorum. Çünkü internetle birlikte mizah dergileri azaldı. Onun dışında mizah dergisi okuyucusu olmadığı için artık ilgi görmüyor”

ifadelerine yer verdi.