3 Mayıs 2024 Cuma günü Sivas ve Tokat’ta elektrik kesintisi yaşanacak

Sivas, Gemerek, Hacıyusuf köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında şebeke çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sivas, Gürün, Burcevi Mahallesi: 09:00 - 15:00 saatleri arasında şebeke çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sivas, Yıldızeli, Karalar Köyü: 09:30 - 17:00 saatleri arasında şebeke çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Sivas, Zara, Çengüre Çiftliği, Kalkan Çiftliği ve diğer birçok köy ve mahalleler: 10:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.

Bu kesintiler planlıdır ve belirtilen saatler arasında gerçekleştirilecek.

3 MAYIS 2024 TARİHİNDE TOKAT İLİNDE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ

3 Mayıs 2024 tarihinde Tokat ilinde yaşanacak elektrik kesintileri şu şekildedir:

Tokat Merkez Bölgesi:

Kesinti Süresi: 7 saat

Etkilenen Bölgeler: Tokat Merkez, Kömeç Köyü

Başlangıç Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 09:00

Bitiş Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 16:00

Erbaa Bölgesi:

Kesinti Süresi: 4 saat

Etkilenen Bölgeler: Tokat, Erbaa, Doğanyurt, Yaylalı, Pınar Beyli, Gümüşalan, Çamdibi, Ayan Köyleri

Başlangıç Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 09:00

Bitiş Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 13:00