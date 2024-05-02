3 Mayıs 2024 Cuma günü Sivas ve Tokat’ta elektrik kesintisi yaşanacak

Sivas, Gemerek, Hacıyusuf köyü: 09:00 - 17:00 saatleri arasında şebeke çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sivas, Gürün, Burcevi Mahallesi: 09:00 - 15:00 saatleri arasında şebeke çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sivas, Yıldızeli, Karalar Köyü: 09:30 - 17:00 saatleri arasında şebeke çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Sivas, Zara, Çengüre Çiftliği, Kalkan Çiftliği ve diğer birçok köy ve mahalleler: 10:00 - 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır.
Bu kesintiler planlıdır ve belirtilen saatler arasında gerçekleştirilecek.
3 MAYIS 2024 TARİHİNDE TOKAT İLİNDE YAŞANACAK ELEKTRİK KESİNTİLERİ
3 Mayıs 2024 tarihinde Tokat ilinde yaşanacak elektrik kesintileri şu şekildedir:
Tokat Merkez Bölgesi:
Kesinti Süresi: 7 saat
Etkilenen Bölgeler: Tokat Merkez, Kömeç Köyü
Başlangıç Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 09:00
Bitiş Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 16:00
Erbaa Bölgesi:
Kesinti Süresi: 4 saat
Etkilenen Bölgeler: Tokat, Erbaa, Doğanyurt, Yaylalı, Pınar Beyli, Gümüşalan, Çamdibi, Ayan Köyleri
Başlangıç Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 09:00
Bitiş Saati: 03 Mayıs 2024 Cuma 13:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.