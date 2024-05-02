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KPSS 2024 Başvuruları yarın başlıyor! KPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar? KPSS son başvuru tarihi

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Binlerce öğrencinin merakla beklediği KPSS 2024 başvuruları yarın başlıyor. Peki son başvuru tarihi ve sınav başvuru ücreti ne kadar? KPSS 2024 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde.

KPSS 2024 Başvuruları yarın başlıyor! KPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar KPSS son başvuru tarihi mask
KPSS 2024 Başvuruları yarın başlıyor! KPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar KPSS son başvuru tarihi
KPSS 2024 Başvuruları yarın başlıyor! KPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar KPSS son başvuru tarihi
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Yüzbinlerce ön lisans ve lisan öğrencilerinin heyecanla beklediği KPSS 2024 başvuruları yarın başlıyor. KPSS lisans başvuruları ile başlayacak olan süreç yaklaşık iki hafta süreceği ve KPSS ön lisans başvuruları 13 Haziran’da başlayacağı, lisans başvurularının ise 3 Mayıs Cuma günü başlayacağı duyurulmuştu.

KPSS 2024 Başvuruları yarın başlıyor! KPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar? KPSS son başvuru tarihi

KPSS 2024 ÖSYM takvimine göre lisans başvuruları 3 Mayıs’ta yani yarın başlayacak. Başvurular 3 Mayıs ila 15 Mayıs tarihlerinde alınacak olup, sınav ücreti hakkında net bir rakam henüz açıklanmadı.

KPSS 2024 Başvuruları yarın başlıyor! KPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar? KPSS son başvuru tarihi

SINAV TARİHLERİ:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür- Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz
Alan Bilgisi 1. Gün Oturumu: 20 Temmuz
Alan Bilgisi 2. Gün Oturumu: 21 Temmuz
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi: 4 Ağustos
KPSS Ön Lisans: 1 Eylül
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi: 22 Eylül
KPSS 2024 Başvuruları yarın başlıyor! KPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar? KPSS son başvuru tarihi

BAŞVURU TARİHLERİ:

KPSS Ön Lisans: 13 Haziran-2 Temmuz
KPSS Ortaöğretim: 18 Temmuz-30 Temmuz
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi: 9 Ağustos-15 Ağustos
KPSS 2024 Başvuruları yarın başlıyor! KPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar? KPSS son başvuru tarihi
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02 May 2024 - 13:53 - Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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