KPSS 2024 Başvuruları yarın başlıyor! KPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar? KPSS son başvuru tarihi

Yüzbinlerce ön lisans ve lisan öğrencilerinin heyecanla beklediği KPSS 2024 başvuruları yarın başlıyor. KPSS lisans başvuruları ile başlayacak olan süreç yaklaşık iki hafta süreceği ve KPSS ön lisans başvuruları 13 Haziran’da başlayacağı, lisans başvurularının ise 3 Mayıs Cuma günü başlayacağı duyurulmuştu.
KPSS 2024 ÖSYM takvimine göre lisans başvuruları 3 Mayıs’ta yani yarın başlayacak. Başvurular 3 Mayıs ila 15 Mayıs tarihlerinde alınacak olup, sınav ücreti hakkında net bir rakam henüz açıklanmadı.
SINAV TARİHLERİ:
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür- Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz
Alan Bilgisi 1. Gün Oturumu: 20 Temmuz
Alan Bilgisi 2. Gün Oturumu: 21 Temmuz
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi: 4 Ağustos
KPSS Ön Lisans: 1 Eylül
KPSS Ortaöğretim 15 Eylül
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi: 22 Eylül
BAŞVURU TARİHLERİ:
KPSS Ön Lisans: 13 Haziran-2 Temmuz
KPSS Ortaöğretim: 18 Temmuz-30 Temmuz
KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi: 9 Ağustos-15 Ağustos
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.