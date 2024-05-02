KPSS 2024 Başvuruları yarın başlıyor! KPSS 2024 başvuru ücreti ne kadar? KPSS son başvuru tarihi

Yüzbinlerce ön lisans ve lisan öğrencilerinin heyecanla beklediği KPSS 2024 başvuruları yarın başlıyor. KPSS lisans başvuruları ile başlayacak olan süreç yaklaşık iki hafta süreceği ve KPSS ön lisans başvuruları 13 Haziran’da başlayacağı, lisans başvurularının ise 3 Mayıs Cuma günü başlayacağı duyurulmuştu.

KPSS 2024 ÖSYM takvimine göre lisans başvuruları 3 Mayıs’ta yani yarın başlayacak. Başvurular 3 Mayıs ila 15 Mayıs tarihlerinde alınacak olup, sınav ücreti hakkında net bir rakam henüz açıklanmadı.

SINAV TARİHLERİ:

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür- Eğitim Bilimleri: 14 Temmuz

Alan Bilgisi 1. Gün Oturumu: 20 Temmuz

Alan Bilgisi 2. Gün Oturumu: 21 Temmuz

KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi: 4 Ağustos

KPSS Ön Lisans: 1 Eylül

KPSS Ortaöğretim 15 Eylül

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi: 22 Eylül

BAŞVURU TARİHLERİ:

KPSS Ön Lisans: 13 Haziran-2 Temmuz

KPSS Ortaöğretim: 18 Temmuz-30 Temmuz

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi: 9 Ağustos-15 Ağustos