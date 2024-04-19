MALATYA İLİ YEŞİLYURT İLÇESİ GÜNDÜZBEY MAHALLESİ KENTSEL SİT ALANI KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI YAPIMI İŞİ

ERZURUM RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

Hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/497068

1-İdarenin

a) Adı: ERZURUM RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adres : Lalapaşa Mah. Dolangez Sokak No:11 25100 YAKUTİYE/ERZURUM

c) Telefon ve faks numarası: 4422353291 - 4422332329

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.k k.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımının

a) Adı: Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey Mahallesi Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Yapımı İşi

b) Niteliği,türü ve miktarı: 5.9 hektar alan içindeki Malatya İli Yeşilyurt İlçesi Gündüzbey Mahallesi Kentsel Sit Alanında 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Yapımı ile planlama alanının tamamında 1/5000 ve 1/1000 ölçekli hali hazır harita yapımı

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Malatya İli, Yeşilyurt İlçesi

ç) Süresi /teslim tarihi: İşe başlama tarihinden itibaren 130 (YüzOtuz) gündür

d) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saat: 29.05.2024 - 10:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerinaçılacağı adres): ERZURUM RÖLÖVE VE ANITLAR MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASI

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgiler e-teklifler kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/ üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler İdarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5. İstekliler, ihale konusu alımın alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri kısmını yeterlik bilgiler tablosunda belirteceklerdir.

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Meslek ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Yapımla ilgili hizmet işlerinde son onbeş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu halede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1. Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı / Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı / Revizyon Koruma Amaçlı Nazım veya Uygulama İmar Planı / Çevre Düzen Planı / Nazım İmar Planı / Uygulama İmar Planı / Revizyon Nazım veya Uygulama İmar Planı

(Ayrıntılar diğer hususlar kısmında belirtilmiştir.)

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e- imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e- imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi , ihale tarihinden itibaren 130 (YüzOtuz) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Mühendislik Hizmetleri /0,74

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.