Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek

DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:
“Yarın 09.00-13.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Ensar, Eskikale, Savurkapı, Kotek, Eryeri, Kayacan, Alımlı, Karşıyaka, Buğday, Ortaköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Göllü, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy, Gül, Medrese, Savurkapı bölgelerine,
Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu bölgesine,
Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Arıklı, Yumrutaş, Kaşıklı, Odaköy, Tosunlu, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü, Köseveli bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Yenikent, Araköy, Karakulak, Hacıhasan, Akziyaret, Yüksektepe, Yamanlar, Tuzluca, Yaylım, Hakverdi, Örencik, Kalaycık, Çitlibağ, Sürekli, Akça, Yeşilköy, Dörtyol, Aktulga, Karaman, Sancarlı, Yüceli, Tuzla, Alipaşa, Ziyaret, Erdem, Kocalar, Yedikardeş, Uluköy, Ayaz, Soğanlı bölgelerine,
Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Engin, Sağmal, Atalar, Tanrıyolu, Ulutaş, Şanlı, Gümüşpınar, Yağmur, Evciler, Ekinciler, İkisu, Ürünlü, Çayönü, Yalınağaç, Meşeli bölgelerine,
Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Bahçelievler bölgesine,
Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Yenişehir bölgesine,
Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Kocasırt, Şafak, Üçkavak, Cumhuriyet, Güzelağaç, Yaylatepe, Tokdere, Topağaç, Mutluca, Anıttepe, Alıçlı, Salihköy bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.