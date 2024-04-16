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Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Mardin’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Mardin’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek haber malatya mask
Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek haber malatya
Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek haber malatya
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DEDAŞ Mardin’in bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Mardin’de:

Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek

“Yarın 09.00-13.30 saatleri arasında Artuklu ilçesine bağlı Ensar, Eskikale, Savurkapı, Kotek, Eryeri, Kayacan, Alımlı, Karşıyaka, Buğday, Ortaköy, Yolbaşı, Eryeri, Alımlı, Göllü, Zeytinli, Kütüklü, Ovaköy, Gül, Medrese, Savurkapı bölgelerine,

Yarın 10.00-15.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Ilısu bölgesine,

Yarın 10.00-17.00 saatleri arasında Dargeçit ilçesine bağlı Arıklı, Yumrutaş, Kaşıklı, Odaköy, Tosunlu, Yamaç, Küplüce, Arıklı, Göllü, Köseveli bölgelerine,

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Kızıltepe ilçesine bağlı Yenikent, Araköy, Karakulak, Hacıhasan, Akziyaret, Yüksektepe, Yamanlar, Tuzluca, Yaylım, Hakverdi, Örencik, Kalaycık, Çitlibağ, Sürekli, Akça, Yeşilköy, Dörtyol, Aktulga, Karaman, Sancarlı, Yüceli, Tuzla, Alipaşa, Ziyaret, Erdem, Kocalar, Yedikardeş, Uluköy, Ayaz, Soğanlı bölgelerine,

Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek

Yarın 09.00-17.00 saatleri arasında Mazıdağı ilçesine bağlı Engin, Sağmal, Atalar, Tanrıyolu, Ulutaş, Şanlı, Gümüşpınar, Yağmur, Evciler, Ekinciler, İkisu, Ürünlü, Çayönü, Yalınağaç, Meşeli bölgelerine,

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Midyat ilçesine bağlı Bahçelievler bölgesine,

Yarın 12.00-17.00 saatleri arasında Nusaybin ilçesine bağlı Yenişehir bölgesine,

Yarın 13.00-17.00 saatleri arasında Ömerli ilçesine bağlı Kocasırt, Şafak, Üçkavak, Cumhuriyet, Güzelağaç, Yaylatepe, Tokdere, Topağaç, Mutluca, Anıttepe, Alıçlı, Salihköy bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Mardin’de Artuklu Dargeçit Kızıltepe Mazıdağı Midyat Nusaybin ve Ömerli etkilenecek

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16 Nis 2024 - 11:21 Mardin- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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