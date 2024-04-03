Forbes dünyanın en zenginlerini açıkladı Milyarderler listesinde Malatyalılar da var

Dünya çapında ünlü bir dergi olan Forbes Dergisi 2024’ün milyarderler listesini açıkladı. 2024 milyarderler listesinde Türkiye’den 27 kişi bulunurken açıklanan kişiler arasından 4 iş insanı ise Malatyalıydı. Türkiye’deki 27 kişi arasına gıda sektöründe faaliyet yürüten Murat Ülker, 5 milyar dolarlık servetiyle ilk sıradan girdi.

Forbes Dergisi 2024’ün milyarderler listesini açıkladı. Listeye Türkiye’den 27 iş insanı dâhil olurken 27 kişi arasında 4 Malatyalı iş insanının olması dikkat çekti. İşte en zenginler arasındaki Malatyalı milyarderler…

4 MALATYALI İŞ ADAMI MİLYARDERLER LİSTESİNDE

Türkiye’den listeye giren 27 kişinin arasındaki 4 Malatyalı iş adamı ise şu şekilde açıklandı:

2.7 milyar dolarlık servetiyle Erman Ilıcak,

2 milyar dolarlık servetiyle Mustafa Küçük,

1.5 milyar dolarlık servetiyle Ahmet Çalık,

1.2 milyar dolarlık servetiyle Mehmet Ali Aydınlar.

ERMAN ILICAK KİMDİR?

Erman Ilıcak 1967 doğumlu Darende, Malatyalı iş insanı ve holding kurucusudur. Türk mühendis, müteahhit, iş insanı, yatırımcı ve Rönesans Holding'in kurucusu ve başkanı olarak faaliyet gösteren Ilıcak 2020 yılında yayımlanan listede de en zenginler arasına girmeyi başaran isimlerdendir. Aynı zamanda Türkiye’de vergi rekortmenlerinden biridir.

MUSTAFA KÜÇÜK KİMDİR?

Malatya Doğanşehirli olan Mustafa Küçük listede 2 milyar dolarlık serveti ile Türkiye’deki iş adamları arasından 12’nci oldu. Küçük ünlü bir tekstil markası ile dünya çapında giyim sektöründe hizmet veriyor. 1987 yılında küçük bir bodrum katında başlayan iş hayatının bugün bu listelere kadar ilerlediği görülüyor.

AHMET ÇALIK KİMDİR?

1958 doğumlu ve Malatya Yeşilyurtlu olan Ahmet Çalık Türkiye’deki 27 kişi arasında 19’uncu sırada yer alıyor. Malatya’da Çalık Denim’i kurarak iş hayatına giren Çalık; enerji, inşaat, madencilik, tekstil ve finans sektörlerinde faaliyet gösteren bir iş adamı. Çalık Holding’i kuran Ahmet Çalık bu sektörlerde iş hayatına devam ediyor.

MEHMET ALİ AYDINLAR KİMDİR?

1956 yılında Malatya Arapgir’de dünyaya gelen Mehmet Ali Aydınlar Türkiye’deki 27 kişinin arasına 23’üncü sıradan girdi. Hastane ve sağlık sektöründe faaliyet gösteren Aydınlar aynı zamanda siyaset ve spor alanlarında da öne çıkıyor.

Kaynak: Haber Merkezi