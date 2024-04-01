Ezel için zaman tersine işliyor Tedavi için son 4 ay

SMA Tip-1 hastası olan 8 aylık Ezel Polat için zaman tersine işliyor. 4 ay sonra yardım kampanyasının süresi dolacak olan Ezel Bebeğin şimdilerde kaslarında kayıpları oluşmaya başlarken, Baba Hasan Polat, bir kez daha hayırseverlere, siyasilere ve iş insanlarına çağrı yaptı. Polat, Ezel Bebeğin son 4 ayı kaldığını hatırlatarak, “Kahramanmaraş’ta da bir bağış gecesi düzenlendi. Maraş kendi evladı için seferber oldu ve parayı topladı. Biraz empati kurulması gerekiyor. İnsanlarımızdan Ezel’i 5 dakikalık kendi çocuklarının yerine koymalarını istiyorum. Bir anne ve baba olarak bizlerin neler yaşadıklarını ondan sonra anlayacaklar” dedi.

SMA Tip-1 hastası olan 8 aylık olan Ezel Polat, Malatyalılardan destek beklemeye devam ediyor. 8 aydan bu yana kampanyasın ancak yüzde 14’ü toplanan Ezel Bebek için 4 gibi bir süre kalırken, Baba Hasan Polat BUSABAH Medya aracılığıyla tekrar hayırseverlere seslendi. Çocuğunu ölümün pençelerine atmak istemeyen Baba Hasan Polat, her geçen zamanın aleyhlerine işlediğini dile getirerek, bir evlat acısı daha yaşamak istemediğini söyledi.

“EZEL’İMİZ ŞU ANDA EVDE TEDAVİ GÖRÜYOR”

Ezel’in hiçbir cihaza bağlanmamasına sevindiklerini dile getiren Polat,

“Ezel’imiz 8 aylık oldu. Kampanyamız maalesef şu anda ancak yüzde 14 oldu. Şu anda Ezel’in ayaklarında kas kaybı başladı. Yutkunmasında problem var. Geçen hafta 7 gün yoğun bakımda kaldı. Şu anda evde ama halen boğazındaki hırıltı geçmedi. Ezel’imiz şu anda evde tedavi görüyor. Buhar ve antibiyotik tedavisi yapıyoruz. Tek sevindiğimiz şey Ezel’in şu anda herhangi bir cihaza bağlı olmaması. Bizim tek istediğimiz ise Ezel’in hastalığı ilerleyip, herhangi bir cihaza bağlanmadan yurtdışındaki gen tedavisine göndermek. Bu tedaviyi giderse Ezel sağlıklı bir çocuk olarak geri dönüp, kardeşleriyle beraber büyüyecek”

şeklinde konuştu.

“Ezel’de şimdi kas kayıpları başladı. Ayakları bilekten itibaren biraz dönmeye başladı” diyen Baba Hasan Polat,

“Ezel ayaklarını oynatamıyor. Şu anda Ezel’in yaşıtları emekleyip, oturuyor. Ama Ezel ne oturabiliyor ne de dönebiliyor. Malatyalıların içinde yardım edenler var, yardım edenler de gariban dediğimiz insanlar. İş insanlarından veya Malatya’nın önde gelen isimlerinden bir destek alamadık. Bir tekstil fabrikamızın iş adamından biraz bize destek geldi. Ama gerçekten bir destek alamadık. Mesela Manisa Akhisar küçük bir yer. Oranın iş insanları, belediye başkanları, belediye başkan adayları ve şehrin önde gelenleri SMA Tip 1 hastası olan bir bebek için bir bağış gecesi düzenlediler. Çok büyük bir meblağ toplandı. Biz, Malatya’mızın da böyle olmasını istiyoruz. Malatya’mızın da kendi evladına sahip çıkmasını bekledik ama bizzat kendim kaymakamlık ve belediyeye gittim ve hiçbir şekilde destek alamadım”

diye konuştu.

“EZEL’İ KENDİ ÇOCUKLARININ YERİNE KOYSUNLAR”

Bağış toplayamamalarında depremin etkisi olmadığını öne süren Baba Polat,

“Depremin alakası olmadığını düşünüyorum. Mesela Kahramanmaraş’ta da bir bağış gecesi düzenlendi. Maraş kendi evladı için seferber oldu ve parayı topladı. Biraz empati kurulması gerekiyor. İnsanlarımızdan Ezel’i 5 dakikalık kendi çocuklarının yerine koymalarını istiyorum. Bir anne ve baba olarak bizlerin neler yaşadıklarını ondan sonra anlayacaklar. Bir yudum su içtiğimizde o su boğazımızda düğümleniyor. Evladım gözlerimizin önünde eriyip yok olurken bir yudum su boğazımızdan geçmiyor. Zaten depremlerde evimizi kaybettik. Şu anda çocuklarımla kayınvalidemlerde kalıyoruz. Ezel şimdi 8 aylık, 8 aydan bu yana ben daha evlatlarımı göremedim, onlarla oturup bir yemek yiyemedim. Çünkü başımızı sokacak bir evimiz yok. Ezel’in durumu zaten ortada. Diğer çocuklarımın psikolojisi de Ezel’i kaybetme korkusuyla tamamen bozuldu”

açıklamasında bulundu.

“KAMPANYAYI TAMAMLAYAMIYORUZ”

Ezel’in 4 aylık bir süresi kaldığını hatırlatan Polat,

“Ezel’in bir yaşına girmeden tedavisini olması gerekiyor. Valilik izin süremizin tamamlanmasına 4 ay kaldı. Ezel 4 ay sonra bir yaşında olacak. Ezel’i bir yaşına girmeden tedaviye göndermek istiyoruz ama kampanyayı tamamlayamıyoruz. Bu hastalık çok sinsi bir hastalık. Yarın ne olacağımızı bilemiyoruz. Bir trake atılırsa 5-6 cihaza bağlı kalacak. Her bir cihaz da 100 bin liradan aşağı değil. Bu cihazları nasıl alacağımızı da bilemiyorum. Öksürtme yeleği aldık 127 bin TL. 4 aylık bir süremiz var. Biz bu süre içinde bütün Malatyalılardan ve sesimizi duyan herkesten Allah rızası için Ezel’e yardım etmelerini istiyoruz. Bu sürede Ezel’in kampanyasını tamamlayalım ev Ezel’i de Dubai’ye gönderelim”

ifadelerini kullandı.