Nerede oy kullanacağım? YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

YSK seçmen kaydı sorgulama işlemi oldukça basit birkaç adımdan oluşur. Seçmenler, nerede ve hangi sandıkta oy kullanacaklarını aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak öğrenebilirler. Peki, YSK seçmen kaydı sorgulama nasıl ve nereden yapılır?

YSK'NİN RESMİ İNTERNET SİTESİ ÜZERİNDEN SORGULAMA:

YSK'nin resmi internet sitesine girerek seçmen sorgulama bölümüne ulaşabilirsiniz. Ardından, gerekli bilgileri (TC kimlik numarası, doğum tarihi vb.) girerek sorgulamayı yapabilirsiniz.

E-DEVLET ÜZERİNDEN SORGULAMA

e-Devlet sistemine giriş yaparak, "YSK Seçmen Sorgulama" hizmetini seçebilirsiniz. Buradan TC kimlik numaranızı ve diğer gerekli bilgileri girerek sorgulamayı yapabilirsiniz.

YSK'NİN SEÇMEN SORGULAMA MOBİL UYGULAMASI

YSK'nin mobil uygulamasını cihazınıza indirerek seçmen sorgulama işlemini mobil olarak gerçekleştirebilirsiniz. Uygulama üzerinden TC kimlik numaranızı girerek sorgulamayı yapabilirsiniz.

YSK ÇAĞRI MERKEZİ:

444 9 975 numaralı YSK Çağrı Merkezi'ni arayarak da seçmen sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Telefonla yapılan sorgulama için gerekli bilgileri operatöre ileterek yardım alabilirsiniz.

Seçmen sorgulama işlemi sonucunda, nerede oy kullanmanız gerektiği, hangi sandık ve hangi okul ya da binada oy kullanacağınız gibi bilgiler size sunulacak.

OYUNUZU KULLANMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ ADIMLARI İZLEYEBİLİRSİNİZ

OY KULLANMA YERİ VE ZAMANINI BELİRLEME

Seçmen sorgulama işlemi sonucunda size nerede oy kullanmanız gerektiği, hangi sandık ve hangi okul ya da binada oy kullanacağınız gibi bilgiler sunulacaktır. Ayrıca seçim günü ve saatini de önceden belirleyin.

GEREKLİ BELGELERİ HAZIRLAMA

Oy kullanmaya giderken yanınızda nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi gibi kimlik belgelerinizi bulundurun. Bazı durumlarda seçmen bilgi kâğıdı veya e-devlet üzerinden alınmış oy kullanma bilgisi de istenebilir.

OY KULLANMA YERİNE GİTME

Belirlenen seçim günü ve saatlerinde oy kullanacağınız yere gidin. Bu genellikle bulunduğunuz yerdeki okul veya kamu binası olabilir. Gideceğiniz yerde sıra beklemek için gereken zamanı göz önünde bulundurun.

SANDIK BAŞINDA OY KULLANMA

Oy verme kabini önünde sıranızı bekleyin. Sıra size geldiğinde sandık görevlisine kimlik belgenizi veya gerekli diğer belgeleri gösterin. Daha sonra size verilen oy pusulasıyla, gizlilik perdesi arkasına geçerek tercihinize göre oy kullanın.

Oy Verme İşleminin Tamamlanması:

Oyunuzu kullandıktan sonra mührü basılmış oy pusulasını sandık görevlisine verin. Size verilen mühürlü oy pusulasını sandık kutusuna atın. Görevli tarafından işlem tamamlandığında, kimliğinizi geri alabilir ve oy kullanma yerinden ayrılabilirsiniz.

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Kaynak: Haber Merkezi