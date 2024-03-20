Yapımı kolay lezzeti büyük Şam tatlısı

Günümüzde Ramazan aylarında daha çok tüketilen tatlı, genelde fıstık ile süslenerek servise sunulur. Bazı kaynaklarda Balkan kökenli olduğu belirtilen Şam tatlısının çeşitli yapılış ve servis şekilleri bulunuyor.

ŞAM TATLISI YAPILIŞI

2,5 su bardağı ılık sütün içerisine 1,5 su bardağı toz şeker eklenir. Şeker eriyene kadar malzemeler karıştırılır. Karıştırma işlemi ocakta da yapılabilir ancak süt ılık olana kadar ısıtılmalıdır. 5 su bardağı irmik boş bir kabın içerisine eklenir. İrmiğin içerisine 1 tatlı kaşığı karbonat eklendikten sonra önceden ısıtılan ılık süt irmiğin içerisine eklenir. Harç tamamen karıştırıldıktan sonra üstü streç film ile kapatılarak bir gece yaklaşık 12 ila 15 saat boyunca buzdolabında dinlenmeye bırakılır. Dinlenen harç buzdolabından çıkartılarak 15 dakika boyunca dışarıda tekrardan dinlendirilir. Dışarıda dinlenmeye bırakılan harç daha sonra yavaş bir şekilde karıştırılır. Karıştırılan harcın koyulacağı tepsi yağlanır ve yağlanan tepsiye dökülür. Tepsiye dağıtılan harç spatula yardımıyla düzeltilir. Daha sonra eşit bir şekilde dikdörtgen parçalara bölünür. Bölünen parçaların üzerine badem veya yer fıstığı dizilir. İşlemler yapıldıktan sonra 180 derecede 30 dakika boyunca pişirilir. Diğer bir yandan şerbeti için 4 su bardağı şeker ve 3 su bardağı su bir tencerede karıştırılır. Kaynamaya başlayan şerbetin içerisine çeyrek limonun suyu sıkılır ve 15 dakika daha kaynamaya bırakılır. Fırından çıkartılan tatlı daha önce kesilen yerlerden tekrar kesilir. Sıcak şambalinin üzerine sıcak şerbet dökülür. Soğuyuncaya kadar oda sıcaklında bekletilir. Tatlı en az 4 ila 5 saat dinlendirilir.

ŞAM TATLISININ MALZEMELERİ

Şam tatlısının malzemeleri ise şu şekilde belirtiliyor:

“2,5 su bardağı ılık süt,

5 su bardağı irmik,

1 tatlı kaşığı karbonat,

5,5 su bardağı şeker,

Çeyrek limon”

Kaynak: Haber Merkezi