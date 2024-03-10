Farklı tasarımlarla gelinlik defilesi: Doğal elementlerle özgün moda

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde gelinlik tasarımı, üretimi ve satışı yapan bir firma, özgün ve dikkat çekici tasarımlarla halka açık alanda bir defile düzenledi.

İpek kozası, çuval, iplik, akasya yaprağı, gül ve palmiye yaprağı gibi doğal elementlerden oluşturulan gelinlikler, izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Firma sahibi Mehmet Kaymak, sektörde 15 yıldır faaliyet gösterdiklerini belirterek, defilede sergiledikleri gelinliklerin birbirinden ilginç tasarımlara sahip olduğunu ve daha önce yapılan tasarımlardan esinlenerek yeni ve anlamlı modeller oluşturduklarını açıkladı.

Kaymak, defilede yer alan gelinlikler hakkında şunları söyledi:

"Şu an model arkadaşımız üzerinde gördüğünüz Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yetişen ipek kozasından bir tasarımımız var. Onun hemen yanında çuvaldan, iplikten yapılan bir tasarımımız bulunmakta. Diğer modellerimizde ise palmiye yaprağı, begonvil çiçeği, gül ve akasya yaprağı gibi doğal unsurlar kullanıldı. Bu farklı ve ilginç tasarımlarla dolu bir defile gerçekleştirdik. Çok mutluyuz ve sevinçliyiz."

Diyarbakır'daki bu özgün gelinlik defilesi, doğal elementlerin moda dünyasına kazandırılması ve yerel kültürün yaratıcılığa katkısının bir göstergesi olarak dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı